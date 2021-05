Leonarda se je po ločitvi od Zvonimirja Bobana vrnila v Zagreb

Spomnimo, da sta se Leonarda in Boban spoznala leta 1989 in se štiri leta kasneje poročila. Leonarda se je nato odločila, da zaključi svojo manekensko kariero in se posveti družinskemu življenju. Z Bobanom imata pet otrok – štiri posvojene in hčer, ki se jima je rodila leta 2009. Par je bil v javnosti nazadnje opažen s svojimi otroki septembra 2019 v milanski Scali na Fifini podelitvi nagrad najboljšim nogometašem. Njuna ločitev je bila odmevna, saj sta svoje zasebno življenje sicer skrbno skrivala pred očmi javnosti. V izjavi za javnost je Boban dejal: "Z Leo sva se razšla in živiva ločeno. Še naprej bova skupaj skrbela za svoje otroke s spoštovanjem, ki ga imava drug do drugega. Upam, da bodo ljudje razumeli občutljivost te odločitve ter tako nama in najinim otrokom omogočili, da težke trenutke preživimo na najmanjboleč način."