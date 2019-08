Leonardo DiCaprio bo za amazonski pragozd daroval več kot štiri milijone evrov

Igralec Leonardo DiCaprio je na Instagramu naznanil, da so pri njegovi organizaciji Earth Alliance, ki je namenjena okoljevarstvu, združili moči z Laurene Powell Jobs in Brianom Shethom ter ustvarili krizni sklad imenovan Amazon Forest Fund (sklad amazonskega pragozda, op. p.). V sklopu tega bodo zbirali sredstva in sami darovali nekaj manj kot 5 milijonov evrov za pomoč avtohtonim skupnostim in njihovim lokalnim partnerjem, ki si prizadevajo za dolgoročno zaščito biodiverzitete v Amazoniji.

DiCaprio je nato še zagotovil, da bodo vsa sredstva pristala v rokah tistih, ki jih potrebujejo.