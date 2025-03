Leonardo DiCaprio, dojenček in nosečnica z mitraljezom

Filmski studio Warner Bros. Pictures razkriva prve kadre novega trilerja One Battle After Another, z Leonardom DiCapriom v glavni vlogi in številnimi drugimi zvezdniki, kot so Sean Penn, Regina Hall in Teyana Taylor. Pričakuje se, da bo film pritegnil veliko pozornosti in resno kandidiral za številne prestižne filmske nagrade.

Filmski studio Warner Bros. Pictures je razkril prve kadre misterioznega trilerja One Battle After Another, ki bi lahko bil eno izmed največjih filmskih presenečenj tega leta. Že napovednik, dolg le dvajset sekund, je prejel številne pohvale.

Leonardo DiCaprio v novem filmu One Battle After Another FOTO: Youtube Warner Bros. icon-expand

One Battle After Another je sodobna adaptacija romana Vineland pisatelja Thomasa Pynchona iz leta 1990. Že filmski napovednik obeta veliko akcije, krogle namreč frčijo na vse strani, predvsem pa pade v oči zvezdniška igralska zasedba, ki vključuje Leonarda DiCapria, Regino Hall, Teyano Taylor in Seana Penna. Kot poroča časnik The Guardian, je One Battle After Another najdražji projekt režiserja Paula Thomasa Andersona doslej, imel je namreč proračun v višini 130 milijonov evrov. Pričakuje se, da bo film pritegnil veliko pozornosti in resno kandidiral za številne prestižne filmske nagrade.

Napovednik se začne s prizorom, v katerem DiCapriev lik uživa v na videz mirnem trenutku, ki ga nenadoma prekine zvok streljanja, nakar vidimo, da strelja nosečnica, oborožena z mitraljezom. Zvok nenehnega streljanja spremlja vrsta kratkih prizorov – eden prikazuje DiCapria, kako teče, drugi razkriva osebo na cesti, tretji pa prikazuje dojenčka. Neznan glas postavi DiCapriu vprašanje: "Kaj boš naredil glede tega dojenčka?" Neposredne odgovora napovednik sicer ne izda, se pa zdi, da bo DiCapriev lik vzel stvari v svoje roke.