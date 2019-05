Dilema na rdeči preprogi v Cannesu: Leonardo DiCaprio ali Brad Pitt?

Leonardo DiCaprio in Brad Pitt sta se v Cannesu udeležila slavnostne premiere novega filma Bilo je nekoč v Hollywoodu. Na rdeči preprogi so bile vse oči uprte v njiju. Po predvajanju filma pa je celotna ekipa, z režiserjem na čelu, prejela šestminutni aplavz in stoječe ovacije.

Ameriški režiser Quentin Tarantino je na 72. filmskem festivalu v Cannesu predstavil svoj najnovejši film Bilo je nekoč v Hollywoodu(One Upon a Time in Hollywood), v katerem nastopajo velika zvedzniška imena Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Al Pacino in Margot Robbie. Margot Robbie FOTO: AP Najbolj pričakovan film festivala je bil v tekmovalni program Cannesa vključen naknadno, saj je sprva kazalo, da ne bo dokončan pravočasno. V Cannesu je tako premiero doživel 25 let zatem, ko je Tarantino zlato palmo za najboljši dobil za Šund. Vse oči so bile uprte v Brada Pitta in Leonarda DiCapria. FOTO: AP Čeprav na rdečih preprogah običajno bolj blestijo ženske, pa je bilo tokrat drugače. Največ pozornosti sta pritegnila glavni zvezdi filma – 55-letni Brad Pitt in 44-letni Leonardo DiCaprio. Za to svečano priložnost sta oba nosila svečano moško obleko z metuljčkom. po rdeči preprogi se je sprehodila tudi 28-letna Margot, ki je s svojima soigralcema tudi pozirala pred številnimi fotografskimi objektivi. Verjetno si je takrat marsikatera pripadnica ženskega spola zaželela, da bi bila na njenem mestu. Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie in Quentin Tarantino na rdeči preprogi filmske premiere, drame Bilo je nekoč v Hollywoodu FOTO: AP 56-letni Tarantino je novinarje goreče prosil, da naj ne razkrijejo vsebine filma zaradi spoštovanja do gledalcev, ker bi jih s tem prikrajšali za pričakovanja. Po predvajanju filma pa je filmska ekipa prejela šestminutni aplavz in stoječe ovacije. Bilo je nekoč v Hollywoodu je film, ki prikazuje Los Angeles v 60. letih, hipijevsko kulturo in je postavljen v čas umorov zloglasnega serijskega morilca Charlesa Mansona. Več utrinkov z rdeče preproge v priloženi fotogaleriji: FOTO: AP