Leonardo DiCaprio in Gigi Hadid opažena skupaj ob odhodu iz restavracije

Igralec Leonardo DiCaprio in manekenka Gigi Hadid sta v zadnjih nekaj mesecev že večkrat sprožila govorice o ljubezenskem razmerju. Že septembra je vir blizu zvezdnikov potrdil, da se spoznavata, pred kratkim pa sta bila ponovno opažena, ko sta skupaj zapuščala restavracijo v New Yorku. Čeprav sta se s kapo in šalom želela skriti pred očmi javnosti, sta vseeno požela veliko pozornosti.