Leonardo DiCaprio in Gigi Hadid 'se spoznavata'

Znova samski igralec naj bi oko vrgel na 27-letno lepotico in s tem v javnosti spodbudil nekaj komentarjev o tem, da s to potezo očitno viša starostno mejo svojih izbrank. Leo si je namreč pred dnevi nakopal opazke na račun svojih preferenc, ki se tičejo starosti deklet, s katerimi se je pripravljen spustiti v romantično zvezo.

Leonardo DiCaprio očitono ne bo več dolgo samski. 47-letni igralec naj bi se v zadnjem času po New Yorku potikal v družbi Gigi Hadid. Novico o čisto sveži ljubezni je za ameriške medije potrdilo več virov, ki so zvezdnika opazili na (očitno ne tako) skrivnih lokacijah v Velikem jabolku.

icon-expand Leonardo DiCaprio FOTO: AP

Čeprav se Leo in Gigi še ne sestajata uradno, pa je znano, da je DiCaprio manekenko zaznal že pred časom, tokrat pa se je ob svežem samskem stanu odločil, da svoj načrt tudi izpelje. Par naj bi se "šele dobro spoznaval", samska mamica pa naj na njegove čare ne bi bila imuna. "Opazili so ju, kako sta se sestajala in se družila v večji skupini ljudi," vroče dogajanje pa traja nekaj tednov, vse odkar je oskarjevec zapustil nekdanjo dekle Camilo Morrone.

icon-expand Gigi Hadid FOTO: Profimedia

Page Six poroča, da je kar nekaj DiCaprievih bližnjih kolegov, vključno z najboljšim prijateljem Hellyjem Nahmadom, trgovcem z umetninami, obiskalo dogodek ob predstavitvi linije oblačil s podpisom Hadidove. Vse nakazuje na to, da se par intenzivno druži, čeprav so nekateri od njenih prijateljev informacijo o intimni zvezi že zanikali in dejali, "da si Gigi trenutno ne želi romantične zveze."