Leonardo DiCaprio ne želi režirati: Ne bi mogel doseči Scorsesejeve veličine

New York, 17. 12. 2025 13.02 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
E.K.
Leonardo DiCaprio in Martin Scorsese

Leonardo DiCaprio je priznal, da nima želje po režiji filmov, saj meni, da ne bi mogel doseči veličine Martina Scorseseja. Občuduje pa celoten proces ustvarjanja filma, zlasti Scorsesejev pristop za kamero, s katerim tesno sodeluje že vrsto let. Igralec zdaj s svojim vzornikom, priljubljenim režiserjem, snema že sedmi skupni film.

Leonardo DiCaprio se ne želi posvetiti režiji. Zvezdnik se je na dogodku revije TIME v New Yorku pogovarjal s priznanim filmskim ustvarjalcem Martinom Scorsesejem. Med pogovorom je igralec priznal, da nima želje po režiji in dejal, da je to predvsem zato, ker meni, da nikoli ne bi mogel doseči Scorsesejeve veličine.

Leonardo DiCaprio in Martin Scorsese
Leonardo DiCaprio in Martin Scorsese
FOTO: Profimedia

"Nekateri so me vprašali, ali bi rad režiral. Rekel sem si: 'Nikoli ne bi hotel režirati. Nikoli ne bi mogel narediti ničesar podobnega temu, kar počne Martin Scorsese. Zakaj bi to počel?'" je pojasnil DiCaprio.

51-letnik si vseeno želi, da bi pri nekaterih svojih preteklih filmih stopil korak nazaj in opazoval celoten proces ustvarjanja filma. "Ko igraš te like, poskušaš čim bolj prodreti v globino njihove duše. In rad bi bil veliko bolj voajer ... da bi opazoval, kaj ti (Scorsese) počneš za kamero," je priznal.

Oskarjevec, ki je s 83-letnim Scorsesejem do danes posnel šest filmov, je nadaljeval z opisom njunega edinstvenega ustvarjalnega procesa in poudaril, da imata pred začetkom snemanj mesece priprav in pogovorov. Enako počneta tudi zdaj, pri snemanju novega, že sedmega skupnega filma, What Happens at Night, kjer bo DiCaprio zaigral ob boku igralke Jennifer Lawrence.

Umor Reinerjevih: 'Nick ni bil nasilna oseba'

