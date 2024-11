Leonardo DiCaprio praznoval 50. rojstni dan: kdo vse se je zabaval z njim?

Večni 'samec', nepoboljšljivi zapeljivec, ljubitelj mladih deklet in predvsem večkrat nagrajeni igralec je dopolnil 50 let. Leonardo DiCaprio je abrahama proslavil z veliko zvezdniško zabavo, na kateri se je trlo znanih obrazov. Ne le njegovo dekle Vittoria Ceretti in najboljši prijatelj Tobey Maguire, vstopu v novo desetletje je Leo med drugim nazdravil z Bradom Pittom, Robertom De Nirom in s Stevenom Spielbergom.

OGLAS

Leonardo DiCaprio velja za velikega zabavljača, ki se izjemno rad udeležuje števnih zvezdniških zabav. Nič manj rad pa jih ne organizira sam, še posebej, če ima tako dober razlog, kot je rojstni dan. In to okrogla obletnica - večni samec, nepoboljšljivi zapeljivec in ljubitelj mladih deklet je namreč dopolnil 50 let.

Leonardo DiCaprio je dopolnil 50 let. FOTO: AP icon-expand

Vstop v novo desetletje življenja je zvezdnik obeležil v velikem slogu. Čeprav je praznoval dva dni prej, preteklo soboto, je bila zabava kljub temu priložnost za druženje številnih znanih obrazov. Poleg njegovega dekleta Vittorie Ceretti in najboljšega prijatelja Tobeyja Maguireja, je Leo nazdravil tudi z Bradom Pittom, Robertom De Nirom in Stevenom Spielbergom.

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia













Brad Pitt in Ines De Ramon icon-picture-layer-2 1 / 8

Med gosti, ki so proslavjali abrahama igralca, ki se je uradno postaral 11. novembra, je bilo še Bradovo dekle Ines De Ramon, dr. Dre, Jamie Foxx, Paris Hilton, Katy Perry, Orlando Bloom, Robin Thicke, Mark Ruffalo, Cara Delevigne, Chris Rock in številni drugi. Na zabavo, ki je potekla v igralčevi zasebni hiši v Los Angelesu, je prišel tudi njegov soigralec iz filma Povratnik Edward Norton, pa celo Leov oče George DiCaprio z mačeho Peggy in mama Irmelin DiCaprio s svojim možem Davidom Wardom.