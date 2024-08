Leonardo DiCaprio s Tobeyjem Maguirjem in spremljevalko na Ibizi

Leonardo DiCaprio uživa na počitnicah na Ibizi, kjer mu družbo delata prijatelj Tobey Maguire in dekle Vittoria Ceretti. Trojico so opazili na peščenih plažah Sredozemskega morja, pridružila pa se jim je še skupina znancev. Kot kaže, se DiCapriev prijatelj in njegovo dekle dobro razumeta, saj sta se skupaj odpravila tudi plavat, medtem ko je bil 49-letni zvezdnik Titanika zaposlen s svojim telefonom.

OGLAS

Prijateljstvo med Leonardom DiCapriom in Tobeyjem Maguirjem je tako trdno, da zvezdnika skupaj tudi počitnikujeta. 49-letni zvezdnik franšize Spider Man se je pridružil DiCapriu in njegovemu dekletu, 26-letni italijanski manekenki Vittorii Ceretti, ki počitniške dni preživljata na Ibizi. Trojico so skupaj v objektive ujeli tudi fotografi, ko so se sprehajali po plaži in uživali ob morju.

Leonardo DiCaprio z Vittorio Ceretti in Tobeyjem Maguirerjem uživa na Ibizi. FOTO: Profimedia icon-expand

49-letni zvezdnik filma Titanik je bil oblečen v belo majico s kratkimi rokavi in sive kopalne hlače, na glavi pa je nosil kapo s ščitnikom bež barve. Njegovo dekle je nosilo dolgo prozorno obleko črne barve, pod katero je imela oblečene kopalke, videz pa dopolnila s slamnikom, sončnimi očali in torbico za na plažo. V sproščenih oblačilih je bil tudi Maguire, ki je nosil črno majico s kratkimi rokavi, široke kratke hlače modre barve, črno kapo s ščitnikom in sončna očala. Medtem ko je DiCaprio gledal v ekran svojega telefona, pa sta se njegov prijatelj in dekle sproščeno pogovarjala in celo skočila v morje, pozneje pa so trojico v družbi znancev opazili na čolnu.

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

Leonardo DiCaprio in Vittoria Ceretti icon-picture-layer-2 1 / 2