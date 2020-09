Leonardo DiCaprio se bori za ohranjanje narave v Bosni in Hercegovini

Hollywoodski zvezdnik se je pred dnevi na Twitterju pridružil pozivom, naj oblasti v Bosni in Hercegovini trajno prepovedo gradnjo mini hidroelektrarn v državi nekdanje Jugoslavije in tako preprečijo uničenje njenih rek in opustošenje okolja.

"Naj reke Bosne in Hercegovine tečejo svobodno," je zapis organizacije Global Wildlife Conservationna Twitterju delil igralec Leonardo DiCaprio, ki se že več kot 20 let ukvarja z okoljsko problematiko in skuša najti trajnostne rešitve v primeru globalnega segrevanja. Igralec je z deljenim zapisom tako poudaril problematiko v BiH, kjer gradnja več mini hidroelektrarn ogroža več kot tisoč kilometrov rečnih vodotokov. Leonardo je s tem zapisom podprl začetek kampanje različnih ekoloških združenj in nevladnih organizacij, katerih skupni cilj je zaščita bosanskih rek.

"Vlado Federacije BiH pozivamo, naj tovrstne gradnje trajno prepovedo z dopolnitvijo sklepa z zakonsko rešitvijo, ker bo sicer resno ogroženih tisoč kilometrov divjih in nedotaknjenih rek. Gradnja pa bi vplivala tudi na ljudi in živali," so v nujnem pozivu zapisali pristojni Fundacije za družbene spremembe v Bosni in Hercegovini. Parlament Republike Srbske je že pred časom zavrnil takšne iniciative.

icon-expand Leonardo DiCaprio FOTO: Profimedia