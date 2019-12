Leonardo DiCaprio se je odzval na obtožbe brazilskega predsednika

Leonardo DiCaprio se je odzval na šokantne obtožbe brazilskega predsednika Jaira Bolsonara. Kot smo že poročali, je slednji igralca obtožil, da je denar za ohranitev biodiverzitete v amazonskem pragozdu v resnici namenil za tamkajšnje namerno podtikanje ognja.

Svojo izjavo je DiCaprio zapisal na Instagramu: "V tem času, ko je Amazonija v krizi, podpiram Brazilce, ki se trudijo rešiti svoj naravni in kulturni habitat. So čudovit, ganljiv in ponižen primer predanosti in strasti, ki je potrebna za rešitev okolja." Povedal je še, da je prihodnost teh nenadomestljivih ekosistemov na kocki in je ponosen, da stoji za skupinami, ki jih ščitijo. "Čeprav so vredne podpore, nismo financirali ciljno usmerjenih organizacij," je zanikal obtožbe Bolsonara. Dodal pa je, da kljub vsemu ostaja predan podpori brazilskim ogroženim skupnostim, lokalnim vladam, znanstvenikom, izobraževalcem in splošni javnosti, ki si neumorno prizadevajo zaščititi Amazonijo za prihodnost vseh Brazilcev.