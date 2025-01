'Leonardo DiCaprio se ne bo poročil, ne glede na to, kako srečen je z dekletom'

Leonardo DiCaprio bo očitno za vedno ostal neporočen. To sicer ne pomeni, da zvezdnik ne uživa v življenju v dvoje, saj je trenutno zelo srečen s svojo izbranko Vittorio Ceretti, a poročni zvonovi zanj ne bodo zvonili. Večnemu zapeljivcu poročni papirji, izmenjava prstanov in poročne zaobljube namreč ne pomenijo nič.

Po pričevanju virov blizu priljubljenega igralca, ki je lani novembra dopolnil 50 let, se Leo ne vidi v vlogi moža. "Leo ne čuti potrebe, da bi se poročil in da bi tako stvari postale uradne v njegovih očeh," je za PageSix zatrdil vir in dodal, da so govorice o tem, da je zasnubil svoje dekle, ki so večkrat že preplavile medije, neresnične: "Zadovoljen je s tem, kako stojijo stvari med njima in je zelo srečen."