Leonardo DiCaprio zakorakal v novo leto na otoku Sveti Bartolomej

45-letni zvezdnik Leonardo DiCaprio se je od leta 2019 poslovil v spremstvu 22-letne partnerice Camile Moorrone na enem najbolj luksuznih karibskih otokov Sveti Bartolomej. Zaljubljenca sta decembrski mraz zamenjala za toplo karibsko podnebje in si privoščila nekajdnevni rajski oddih. Med uživanjem na plaži so ju v svoje fotografske objektive ujeli tamkajšnji paparaci.

Njunih skupnih trenutkov pa niso ujeli le tuji fotografi. S svojim fotoaparatom sta za ovekovečenje trenutkov poskrbela tudi Camila in Leonardo, ki sta s seboj vzela kamero GoPro in med plavanjem posnela več fotografij in posnetkov. Parček se je doslej mudil na različnih koncih sveta, kritiki pa so že večkrat napovedali, da njuno razmerje ne bo dolgega veka. Med drugim tudi zaradi zanimivega vpogleda v DiCaprijeva pretekla razmerja, iz katerega je razvidno, da je bila povprečna starost njegovih nekdanjih deklet 25 let.

Na novih fotografijah lahko vidimo, da sta še vedno srečno zaljubljena, Morronejeva pa je pred časom komentirala tudi njuno starostno razliko in povedala: ''V Hollywoodu – pa tudi skozi zgodovino – smo lahko videli mnoga razmerja z veliko starostno razliko. Mislim, da bi vsakemu od nas moralo biti dopuščeno, da je v razmerju s komerkoli si želi.''