Leonardo DiCaprio Timotheeju Chalametu: Nič trdih drog in filmov o super junakih

Mladi igralec Timothee Chalamet je razkril, da mu je karierni nasvet dal Leonardo DiCaprio, s katerim sta se spoznala leta 2018. 26-letni igralec je pred časom že dejal, da mu je nasvet o tem, česa se mora držati v karieri, dal njegov heroj, a ga takrat ni želel imenovati. Chalamet je s svojimi zadnjimi filmi postal eden perspektivnejših igralcev nove generacije.

Timothee Chalamet, ki je najbolj znan po svojih vlogah v filmu Pokliči me po svojem imenu, Lady Bird in franšizi Dune, je v novem intervjuju za Vogue, kjer bo kot prvi moški krasil naslovnico britanske različice revije, razkril, da mu je nasvet kariere dal Leonardo DiCaprio, ki ga sam zelo spoštuje.

icon-expand Timothee Chalamet FOTO: Profimedia

Zvezdnika sta se spoznala leta 2018, že ob njunem prvem srečanju pa je bil Chalamet deležen nasveta starejšega kolega: "Nič trdih drog in filmov o super junakih." 26-letnik je oktobra 2021 v intervjuju za Time že razkril, da mu je v preteklosti nasvet o prihodnji karieri dal eden izmed njegovih vzornikov, a njegove identitete takrat ni razkril: "Eden izmed mojih junakov – njegove identitete ne morem razkriti, ker mi bo izprašil ta zadnjo – prvo noč, ko sva se spoznala, je položil roko okoli mojih ramen in mi dal nasvet. Nič trdih drog in filmov o super junakih," je povedal publikaciji.

Mladi igralec, ki prihaja iz New Yorka, se je zapisal v zgodovino kot prvi moški, ki bo oktobra krasil naslovnico britanske revije Vogue, v intervjuju, ki bo predstavljen v isti številki revije, pa je spregovoril tudi o svoji bleščeči karieri: "V zgodnjih najstniških letih sem sanjal, da bom imel v poznih najstniških letih igralsko kariero. V poznih najstniških letih sem nato zaigral v seriji Homeland in v gledališču ter tako dobil občutek, da sem bližje zastavljenemu cilju. Kmalu zatem pa so se mi kar naenkrat uresničile vse želje in zdi se, da se svet vrti šest milijonov kilometrov na uro. Zdi se mi, da je življenje odraslega človeka precej dolgočasno, življenje umetnika pa je lahko vedno izjemno."