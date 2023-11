Leonardo DiCaprio v družbi slavnih imen dopolnil 49 let

Po poročanju portala je seznam povabljenih sestavljalo malo morje zvezdniških imen. Zabave naj bi se med drugim udeležili Kim Kardashian, zakonca Jay-Z in Beyonce, zvezdnica Lady Gaga, igralke Salma Hayek, Kate Beckinsale in Zoe Saldana, raper Snoop Dogg, komik Chris Rock ter zakonca Rita Ora in Taika Waititi. Tam je bil tudi Leonardov dober prijatelj in stanovski kolega Tobey Maguire, manjkala pa ni niti italijanska manekenka Vittoria Ceretti, DiCapriova 25-letna izbranka.

Zvezdniško obarvano rojstnodnevno slavje se je odvilo na Beverly Hillsu, vir z zabave pa je reviji People zaupal, da so v nekem trenutku vsi zvezdniki na plesišču uživali v ritmih klasičnega hip hopa. To potrjuje tudi videoposnetek, ki ga je ekskluzivno pridobil portal TMZ. Na njem je moč videti slavljenca, ki obkrožen s prijatelji repa na eno od skladb.