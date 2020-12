Leonardo DiCaprio vse bolj naklonjen družinskemu življenju s svojo izbranko

46-letni oskarjevec Leonardo DiCaprio in njegovo dekle 23-letna Camila Morrone sta po poročanju tujih medijev še vedno srečno zaljubljena. "Leo in Cami sta po treh letih še vedno zelo zaljubljena in v družbi drug drugega neizmerno uživata. S Cami je res srečen in z njo ima resne načrte,"je povedal anonimen vir, ki je blizu zvezdniku, za E! News.

Zaljubljenca sta se že preselila v skupno domovanje. "Trenutno je Leo zaposlen s snemanji, a uživa v družinskem življenju s Cami. Ne zanima ga več samsko življenje. Takšno življenje mu je priraslo k srcu."