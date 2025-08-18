Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstva Tuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scena Tuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Tuja scena

Leonardo DiCaprio z dekletom uživa na jahti

Španija, 18. 08. 2025 14.07 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
K.Z.
Komentarji
10

Leonardo DiCaprio in Vittoria Ceretti uživata na počitnicah. Igralec in njegova izbranka avgustovske dni preživljata na jahti v Sredozemlju, v objektive pa so ju ujeli tudi ulični fotografi. Par je skupaj užival med nastavljanjem sončnim žarkom, skočila pa sta tudi v morje.

Leonardo DiCaprio je še vedno srečen v objemu 27-letne manekenke Vittorie Ceretti. V družbi prijateljev čas preživljata na jahti v Sredozemlju, fotografi pa so ju v objektive ujeli, ko so se mudili v bližini otoka Formentera v Španiji. Zvezdnik je nosil črne kopalne hlače, Cerettijeva pa bikini z vzorcem zebre.

Leonardo DiCaprio in Vittoria Ceretti uživata na jahti v Sredozemlju.
Leonardo DiCaprio in Vittoria Ceretti uživata na jahti v Sredozemlju. FOTO: Profimedia

Par se je junija v Benetkah udeležil poroke milijarderja Jeffa Bezosa in nekdanje televizijske voditeljice Lauren Sanchez, med svati pa je bilo veliko zvezdniških obrazov. DiCaprio in manekenka se sestajata od leta 2023, septembra tistega leta pa so ju prvič opazili skupaj v javnosti, ko sta se v enem od klubov na Ibizi poljubljala.

Navihana Vittoria Ceretti z Leonardom DiCapriom.
Navihana Vittoria Ceretti z Leonardom DiCapriom. FOTO: Profimedia

Zvezdnik filma Volk z Wall Streeta je sicer znan po tem, da so mu všeč mlajša dekleta, v preteklosti pa so ga opazili z zdaj 30-letno Gigi Hadid in 28-letno Camilo Morrone. 50-letnik je nedavno v intervjuju za Esquire dejal, da se počuti mlajši, kot je star, s tem pa poskušal zagovarjati zanimanje za precej mlajše ženske od sebe.

POP IN
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
leonardo dicaprio jahta Vittoria Ceretti dekle počitnice
Naslednji članek

Hrvaški evrovizijski predstavnik objavil prve fotografije s fantom

Naslednji članek

Boris Johnson z družino na počitnicah v Grčiji

SORODNI ČLANKI

'Zakaj se DiCaprio še vedno pretvarja, da mu je mar za okolje?'

Skriti DiCaprio, grešna Kylie in samski Orlando

Prekinila prekletstvo? Manekenka kljub 27 letom še vedno v družbi DiCapria

Leonardo DiCaprio, dojenček in nosečnica z mitraljezom

Se še spomnite poljuba DiCapria in Maggie Smith ter Meryl Streep brez čevlja?

'Leonardo DiCaprio se ne bo poročil, ne glede na to, kako srečen je z dekletom'

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (10)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
anabanana
18. 08. 2025 15.31
Me je že skrbelo kam je odšel na dopust, hvala za info🤭
ODGOVORI
0 0
MucaNeGrize
18. 08. 2025 15.19
+1
še ena koščena...tista Camila je bila kolikor toliko ženske...je pa fajn da se imata rada ...
ODGOVORI
1 0
ho?emVšolo
18. 08. 2025 15.12
+0
To je to. Ne pa Bezos in stara žena.
ODGOVORI
2 2
HardKore
18. 08. 2025 15.04
+5
27? Malo je stara za njega, ni? 😂
ODGOVORI
6 1
hojladri123
18. 08. 2025 14.57
+2
Je pa res izjemno navihana...
ODGOVORI
2 0
G. Papež
18. 08. 2025 14.55
+2
Bravo Leo, tako se uživa. Skoraj bi mu bi fouš😉
ODGOVORI
4 2
PomisliNaSonce
18. 08. 2025 14.35
+5
Dva razvajena na kupu :)
ODGOVORI
7 2
Ročak
18. 08. 2025 14.31
+7
Neverjetno! Tudi v morje sta skočila.
ODGOVORI
7 0
bohinj je zakon
18. 08. 2025 14.22
+7
Pa lepa mu je ta nova.
ODGOVORI
10 3
Amor Fati
18. 08. 2025 14.18
+0
Končno je našel zamenjavo za Kate .
ODGOVORI
2 2
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1089