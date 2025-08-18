Leonardo DiCaprio z dekletom uživa na jahti

Leonardo DiCaprio in Vittoria Ceretti uživata na počitnicah. Igralec in njegova izbranka avgustovske dni preživljata na jahti v Sredozemlju, v objektive pa so ju ujeli tudi ulični fotografi. Par je skupaj užival med nastavljanjem sončnim žarkom, skočila pa sta tudi v morje.

Leonardo DiCaprio je še vedno srečen v objemu 27-letne manekenke Vittorie Ceretti. V družbi prijateljev čas preživljata na jahti v Sredozemlju, fotografi pa so ju v objektive ujeli, ko so se mudili v bližini otoka Formentera v Španiji. Zvezdnik je nosil črne kopalne hlače, Cerettijeva pa bikini z vzorcem zebre.

Leonardo DiCaprio in Vittoria Ceretti uživata na jahti v Sredozemlju. FOTO: Profimedia icon-expand

Par se je junija v Benetkah udeležil poroke milijarderja Jeffa Bezosa in nekdanje televizijske voditeljice Lauren Sanchez, med svati pa je bilo veliko zvezdniških obrazov. DiCaprio in manekenka se sestajata od leta 2023, septembra tistega leta pa so ju prvič opazili skupaj v javnosti, ko sta se v enem od klubov na Ibizi poljubljala.

Navihana Vittoria Ceretti z Leonardom DiCapriom. FOTO: Profimedia icon-expand

Zvezdnik filma Volk z Wall Streeta je sicer znan po tem, da so mu všeč mlajša dekleta, v preteklosti pa so ga opazili z zdaj 30-letno Gigi Hadid in 28-letno Camilo Morrone. 50-letnik je nedavno v intervjuju za Esquire dejal, da se počuti mlajši, kot je star, s tem pa poskušal zagovarjati zanimanje za precej mlajše ženske od sebe.