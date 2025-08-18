Leonardo DiCaprio z dekletom uživa na jahti

Leonardo DiCaprio je še vedno srečen v objemu 27-letne manekenke Vittorie Ceretti. V družbi prijateljev čas preživljata na jahti v Sredozemlju, fotografi pa so ju v objektive ujeli, ko so se mudili v bližini otoka Formentera v Španiji. Zvezdnik je nosil črne kopalne hlače, Cerettijeva pa bikini z vzorcem zebre.
Par se je junija v Benetkah udeležil poroke milijarderja Jeffa Bezosa in nekdanje televizijske voditeljice Lauren Sanchez, med svati pa je bilo veliko zvezdniških obrazov. DiCaprio in manekenka se sestajata od leta 2023, septembra tistega leta pa so ju prvič opazili skupaj v javnosti, ko sta se v enem od klubov na Ibizi poljubljala.
Zvezdnik filma Volk z Wall Streeta je sicer znan po tem, da so mu všeč mlajša dekleta, v preteklosti pa so ga opazili z zdaj 30-letno Gigi Hadid in 28-letno Camilo Morrone. 50-letnik je nedavno v intervjuju za Esquire dejal, da se počuti mlajši, kot je star, s tem pa poskušal zagovarjati zanimanje za precej mlajše ženske od sebe.
