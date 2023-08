Leonardu DiCapriu se je na jahti pridružila tudi tekmovalka Otoka ljubezni

Arabella je skupino zvezdnikov spoznala, saj je v zvezi z enim od Leovih dobrih prijateljev, poslovnežem Richiejem Akivo, ki je znan kot 'kralj nočnih klubov'. V začetku tega tedna so ju videli skupaj tudi na Ibizi, kjer sta se na plaži predajala nežnostim.

Skupina je večerjala v sredozemski restavraciji Es Moli de Sal, ki slovi po dih jemajočem razgledu na morje in pristanišče. Družba je dobro razpoložena zapustila restavracijo in pot do razkošne jahte Vava nadaljevala v enakem vzdušju. Leonardo je to poletje užival na daljšem evropskem oddihu s prijatelji in v sredo se mu je pridružil tudi pevec skupine Rolling Stones Mick Jagger. To poletje se mu je na jahti pridružila množica znanih obrazov, vključno z manekenko Neelam Gill, tesnim prijateljem Tobeyjem, avstralskim poslovnežem Jamesom Packerjem, legendo ruske modne brvi Irino Shayk in ameriško manekenko Megan Roche. Prejšnji teden sta bila Tobey in Leo opažena na kosilu z nizozemsko manekenko Imaan Hammam. Leo je doslej, medtem ko je bil v Evropi, potoval na Ibizo, Sardinijo, obalo Amalfi, v Saint Tropez in Toskano.