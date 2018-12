"Lep božič moji majhni deklici, ki je v nebesih, izredno te pogrešamo. Letošnje leto je bilo polno grozljive žalosti, a tudi velike radosti. Pol leta smo preživeli v žalovanju in poskušali zaceliti naše rane zaradi izgube našega angela, bila je grda bitka, kajti hkrati smo slavili rojstvo našega sina. To, da smo se trudili ostalim otrokom omogočiti čim bolj normalno življenje, je bila sila, ki nas je vlekla naprej. Ponavadi sem se veselila svežega začetka v novem letu, toda po izgubi otroka ne moreš začeti sveže. Tako želim zdravo 2019, ki naj bo polno osebne rasti. Poleg tega želim ustvariti čim več spominom s svojimi otroki, ki so polni veselja in smeha ..."