Lepa Asli nima sreče v ljubezni niti v zasebnem življenju

Lepa turška igralka Birce Akalay, ki v ljubezenski drami Lepotica in zver igra mlado in predano zdravnico Asli, nima sreče z moškimi. 34-letna zvezdnica ima za seboj že dva propadla zakona, a to nikakor ne pomeni, da je obupala nad ljubeznijo.

Birce nima sreče v ljubezni. FOTO: POP TV

Ljubezenske rane so najbolj boleče, saj zanje ni zdravila in jih zaceli le čas. To dobro vesta tako igralka Birce Akalay kot tudi njen lik Asli v seriji Lepotica in zver. Asli se ni iz ljubezni poročila s Ferhatom, za katerega ima še upanje in je prepričana, da ni izgubljen primer. S potrpežljivostjo bo morala najti pot do njegovega, za enkrat še ledenega srca.

Turška igralka se je v resničnem življenju že dvakrat ločila. FOTO: POP TV

Za razliko od Asli pa se je Birce pred leti poročila iz ljubezni. Večno zvestobo je leta 2011 obljubila danes 37-letnemu igralcu Muratu Ünalmışu, s katerim sta zaigrala v seriji iz leta 2010 Yer Gök Aşk (Ljubezen je v zraku).Ljubezen se je hitro ohladila, saj sta se po enem letu ločila.

Birce se je nato znova opekla, saj se je spet zagrela za svojega soigralca. Leta 2014 jo je zadela Amorjeva puščica in srce je znova bilo v ritmu ljubezni. Do oltarja se je sprehodila z danes 36-letnim igralcem Sarpom Levendoğlujem, s katerim sta v glavni vlogi zaigrala v seriji Küçük Ağa. Leta 2017 sta se ločila in vsak je šel svojo pot.

Turška igralka Birce Akalay, ki jo na POP TV trenutno lahko spremljamo v vlogi Asli, glavne junakinje ljubezenske drame Lepotica in zver, je nedavno poskrbela za veliko spremembo. Ko je spomladi zaključila snemanje serije, je oboževalce presenetila znovo, drznejšo pričesko. Da se je poslovila od svojih lepih dolgih las, je imela tudi opravičljiv razlog – nova vloga Alev v seriji Ağlama anne (Jokajoča mati). V seriji, ki se je v Turčiji začela predvajati jeseni, igra mamo, ki je zaradi spleta okoliščin pristala v zaporu, kjer je rodila hčerko. Ko pride na prostost, pa se začne njena bitka za hčerko, ki seveda ne ve zanjo.

Poročno noč bosta Asli in Ferhat začela na policijski postaji. FOTO: POP TV

Nepozabna poročna noč Gledalce serije Lepotica in zverpa ta teden čaka veliko razburljivih in napetih prizorov. Asli in Ferhat sta se poročila, a poročna noč se ne bo dobro začela. Aslin brat Cem ju bo na policijski postaji zaslišal, ker ga bo zanimalo, kako sta se spoznala. Se bosta njuni zgodbi ujemali ali bo Cem posumil, da sestra nekaj prikriva? Bosta Asli in Ferhat uspela ubežati vrtincu črno-bele ljubezni?

Ljubezen ... nemogoče dela mogoče in skuša premagati usodo. Ljubezen. Nekatere se rodijo, rastejo in umrejo. Nekatere pa postanejo prave ljubezni. Samo vprašanje časa je, kdaj bo plamen ljubezni med njima zagorel.