Lepa Brena besna na sina, ki je v Monaku zaigral 10 tisoč evrov

Pevka Lepa Brena je že nekaj tednov v Monaku, kjer ima eno od svojih nepremičnin. Da ne bi bila sama, je tja povabila 22-letnega sina Viktorja in njegovo dekle Sandro . Glasbenica verjetno ni pričakovala, da bosta sin in dekle takoj po pristanku v Monako obiskala kazino in ne katero od znamenitosti ali vsaj plažo.

Kot pišejo srbski mediji sta zaljubljenca v igralnici zapravila 10 tisoč evrov, zaradi česar je Brena znorela. "Sandra je bila prvič v Monaku in je hotela obiskati celo državico. A Viktor jo je najprej peljal v kazino. Sandra je imela začetniško srečo, a vse se je spremenilo, ko je šel Viktor igrati ruleto. Izgubil je vse, kar je Sandra priigrala in še denar, s katerim sta prišla v Monako. V stanovanje sta se vrnila praznih žepov," je za srbske medije povedala Sandrina prijateljica.

Viktor se je ustrašil svoje mame in je prosil Sandro, da Breni pove, kaj se je zgodilo. "Sandra in Brena sta si zelo blizu. Povedala ji je, da sta najprej priigrala veliko denarja, a da sta kasneje vse zaigrala. Breni je padel mrak na oči in je začela noreti po stanovanju, grozila jima je, da ju bo s prvim letalom poslala nazaj v Beograd. Sandra je bila samo tiho, saj nikoli prej ni slišala Brene tako kričati. Viktor je bil prav tako tiho in od tistega dne nista zapustila stanovanje," je še povedal neimenovani vir.

Strasti so se umirile naslednji dan. Pevka je Sandro odpeljala na ogled mesta, Sandra pa ji je obljubila, da ne bosta več vstopila v kateri koli kazino.