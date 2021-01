Lepa Brena je 22-letnemu sinu kupila avtomobil, vreden 150 tisoč evrov

Srbska pevka Lepa Brena očitno ne varčuje, ko pride do njenih otrok. Srbski mediji pišejo, da je sinu Viktorju kot darilo kupila avtomobil BMW M5 F90, ki je vreden okoli 150 tisoč evrov. Viktor je v družini Živojinović prvi, ki je postal lastnik tako dragega vozila.

"Avtomobil, ki ga je Brena kupila sinu je bil izdelan leta 2020 in na svetu je le nekaj sto primerkov takšnih avtomobilov. V Srbijo je bil uveden samo eden in to je ta, Viktorjev. Ko ga je prejel, je bil presrečen," je neimenovani vir, ki je blizu družini Živojinović, povedal srbskim medijem. Dodal je, da je želel Viktor svoje novo darilo ovekovečiti na poseben način, zato si je dal izdelati personalizirane registrske tablice.

In čeprav je bil sin tako zelo navdušen, ga je slavna mama opozorila, da mora biti med vožnjo previden. "Ta avtomobil je prava zverina. Viktor je še vedno samo 'mulec', zato se je morala Brena z njim usesti in pogovoriti preden mu je dala ključe novega jeklenega konjička. Opozorila ga je, da mora upoštevati prometne predpise in da mora biti odgovoren voznik,"je še povedal vir.

Srbski mediji sicer pišejo, da glasbenica v zadnjih nekaj mesecih zapravlja več denarja kot ga je kdaj koli prej. Njeni kolegi pravijo, da nimajo denarja, ker ni nastopov, med tem pa Brena potuje po svetu, kupuje nepremičnine in drage avtomobile. "Brena se že dolgo let ne preživlja samo s petjem. Tako ona kot njen mož Bobo sta od nekdaj pametno varčevala denar in ga vlagala tja, kamor se je izplačalo."