Lepa Brena med lepotnim posegom prebledela od strahu

Lepa Brena , legendarna jugoslovanska pevka, ki brez sramu prizna, da je že šla pod nož in se s pomočjo lepotnih kirurgov 'popravila', si je odstranila stara polnila iz ustnic. Stara polnila, ki so bila iz silikona, je želela nadomestit s hialuronskim polnilom, za katerega pravijo, da je tudi veliko bolj zdrav za telo.

A preden si je lahko ustnice popravila s pomočjo hialurona, se je morala opogumiti in oditi h kirurgu odstraniti stara polnila iz silikona. Ker je nekje prebrala, da naj bi bil ta poseg izjemno boleč, se ga je zelo bala. Kirurg ji je svetoval, da naj se vseeno odloči za odstranitev, saj za telo ni primerno, da je silikon v ustnicah dlje časa. Ta je lahko zelo škodljiv za zdravje.

"Njena zgodnja ustnica res ni bila videti dobro. S časom se pojavijo vozlički, saj se silikon nabere na enem mestu in pri njej se je to res opazilo. To se sicer pojavlja pri silikonu, ki je star pet ali več let, zato je kasneje potrebna zdravniška intervencija," je za srbski Kirur povedal vir blizu zdravniku, ki je operiral pevko.

Pred samim posegom je rekla, da želi dve injekciji z lokalno anestezijo, ker pa je med posegom nenehno stokala, se držala za stol vsa panična, ji je kirurg dal še tretjo dozo.

Ko se je poseg končal, se je pevka pozanimala, katere protibolečinske tablete lahko vzame in kdaj lahko pride na hialuronsko polnilo. "Hialuron je res boljša rešitev, ker se po šestih letih absorbira v telo, tako da se potem samo na novo vbrizga. V vsakem primeru, Breni se je izpolnila želja, da ne bo nikoli več morala odstranjevati tujkov iz svojega telesa."