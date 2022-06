Lepa Brena: Na začetku kariere so me diskriminirali, ker sem bila privlačna

V intervjuju je namreč pojasnila, da je imela na začetku kariere dobrih petnajst kilogramov več. Opazka prijatelja, ki ji je svetoval izgubo kilogramov, saj bi bila po njegovem mnjenju takrat videti res dobro, jo je motivirala do te mere, da se jih je znebila v pol leta, proces hujšanja pa je takrat razumela kot naložbo v svojo kariero. Ta pa se gotovo ni obdržala le zaradi njenega videza. V času, ko je začela s svojo pevsko pot, je bilo pomembno, "da obstaja pevska, aranžmajska in umetniška kredibilnost" , ob tem pa se obregne ob današnji trend, ki je po njenih besedah "neko šepetanje, rapanje, razpon le nekaj tonov in vrtenje delov telesa, ki so narejeni malo bolj impresivno" , se navihano pošali. "Ampak glasba je kot voda," pove in doda, da mora zato imeti svoj tok: "Čas pa bo pokazal, kaj je res kakovostno."

Meni, da si vsakdo zasluži priložnost, sama je bila v začetku deležna diskriminacije le zato, ker je bila lepa in privlačna. Ljudje so težko razumeli, da gredo lahko talent, privlačen videz in normalnost z roko v roki. Misli tudi, da je predsodek, da morajo biti velike zvezde malo nore, napačen. Nikakor ne, pravi, saj sta kot za vsak drug posel tudi tu pomembna organiziranost in zdrav način življenja.

Športne aktivnosti – joga, plavanje, hoja, kolesarjenje in namizni tenis – so ji skupne tudi z možem, nekdanjim teniškim asom in poslovnežem Slobodanom Živojinovićem . Skupaj sta že več kot tri desetletja. Ob tem dejstvu nam je zaupala tudi njun recept. Poudarila je, da je pomembno, da sta oba uspešna in realizirana v svojih karierah, da oba vesta, kaj želita.

Njuna ljubezen je v vseh teh letih prerasla v veliko iskreno prijateljstvo z razumevanjem in spoštovanjem. Sama pravi, da je na Balkanu, kjer je še vedno prisotna močna dominacija moških, ki se uspešnih žensk bojijo, to sploh pomembno. Le pravi moški lahko ženski pusti kreativno, življenjsko svobodo, je prepričana Brena: ''Žena ni kos pohištva, za katerega ste plačali in si ga postavili v stanovanje. Žena je sopotnik, rama za podporo, ljubezen, vaš partner v življenju in je najmočnejša, ko od svoje družine in soproga dobiva dovolj podpore.''

To je tudi temelj njunega dolgega zakona, tako učita tudi svoje tri sinove. Učita jih, da verjamejo vase, da znajo pokazati ljubezen, spoštovanje, moralne in etične vrednote. ''In to so postulati vsake družine, pa ni pomembno, ali je ta revnejša ali pa premožna,'' doda. In njihova, očitno v vseh pogledih bogata družina, je doživela in preživela že marsikaj. Leta 2000 so zakoncema Živojinović ugrabili takrat osemletnega sina, zahtevali milijon evrov, Stefana pa so po plačilu po šestih dneh izpustili. Ta ugrabitev je še vedno zavita v skrivnost, se je pa družina po hudi preizkušnji za nekaj časa preselila v Miami. Tam imajo še vedno hišo, v katero se radi vračajo in jo ravno prenavljajo. Za nakup se je je zanimala tudi Jennifer Lopez, Brena je takrat sicer rekla ne, Jenny pa je po njenih besedah kadar koli vabljena na dobro večerjo. Tako kot je zmeraj dobrodošla gostja, še ena zvezdniška soseda, Martina Navratilova.

Lepi Breni boste lahko v živo prisluhnili že kmalu. 2. julija se bo namreč podala na poletni oder glasbenega prizorišča Music Park v Dekanih, na dogodku bo nastopila tudi Milica Todorović. Energični ritmi ikonične izvajalke bodo ponudili odličen uvod v poletje, pevka pa ob tem obljublja best of the best, torej nor nastop, ki ga bodo krasili njeni največji hiti.