Lepa Brena o 27 letih zakona in obdobju, ko so ji ugrabili sina

Lepa Brena, ena od najbolj znanih balkanskih zvezdnic, bo s soprogom Slobodanom Živojinovićem kmalu praznovala 28. obletnico zakona. V intervjuju za srbske medije je spregovorila o vseh vzponih in padcih njunega zakonskega življenja.

''Boba je moški mojega življenja, ki je uspel uresničiti vse moje želje. Preseneča me s stvarmi, ki se ne tičejo luksuza. Nisem oseba, ki bi ji bile takšne stvari potrebne. Sem zakomplicirana ženska in od moškega zahtevam več kot zgolj darila. Potrebujem objem, razumevanje, toplino, kotiček, kjer lahko uživava in se pogovarjava o vsem, česar si nisva utegnila povedati. Boba je uspel prepoznati moja čustva in biti moj moški, kadarkoli je bilo to potrebno.'' Tako je o svojem soprogu, Slobodanu Živojinoviću, za srbske medije povedala velika balkanska diva Lepa Brena.

Lepa Brena je s Slobodanom Živojinovićem poročena že 27 let, 28. obletnico zakona pa bosta obeležila naslednji mesec. FOTO: Profimedia

59-letnica, katere pravo ime je Fahreta Jahić, poročena Živojinović, bo s svojim soprogom, nekdanjim srbskim tenisačem, naslednji mesec obeležila 28 let zakona. V skoraj treh desetletjih skupnega življenja sta doživela veliko vzponov in padcev, vse to pa sta, po glasbeničinih besedah, uspela premostiti z iskrenimi pogovori, ljubeznijo in veliko mero razumevanja. ''Najina ljubezen je bila 'usodna' in skupaj sva prestala tako čudovite kot tudi težke trenutke. Največji izziv so bila težavna obdobja, ko je Boba utrpel poškodbo hrbtenice, nato sem jaz utrpela poškodbo kolena, sledila je ugrabitev najinega sina Stefana, ki naju je dotolkla na vseh možnih ravneh, saj vsako živo bitje želi predvsem zaščititi in ohraniti svojo družino. Ta dogodek je okrnil naše dostojanstvo, a smo uspeli prebroditi tudi to.''

Lepa Brena s sinom Stefanom, pastorkom Filipom in Filipovo soprogo Aleksandro. FOTO: Profimedia

Od ugrabitve njenega, danes 27-letnega sina Stefana, je minilo že 19 let. Preiskovalci incidenta do današnjega dne niso uspeli odkriti identitete njegovih ugrabiteljev, mladenič pa o dogodku nerad pripoveduje. ''Stefan ne želi, da bi ga mediji označili kot žrtev. Kot njegova mama pa se zavedam kompleksnosti težave, zato lahko povem, da želim pomagati vsem tistim, ki prestajajo podobno. Povezala se bom z ženskami, ki se borijo proti tovrstnim incidentom,'' je pojasnila Brena, ki je danes ponosna, ker je njena družina kljub vsem preprekam in težavam uspela ohraniti močne vezi, polne spoštovanja in ljubezni.

Lepa Brena, katere pravo ime je Fahreta Jahić, poročena Živojinović, je povedala, da je bila njena in Slobodanova ljubezen 'usodna'. FOTO: Profimedia