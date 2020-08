Lepa Brena po objavi fotografije brez ličil deležna pohval in kritik

Lepa Brena se s počitnic oboževalcem redno oglaša na družbenih omrežjih, kjer je delila fotografijo brez efektov, na kateri je popolnoma brez ličil. Nekateri sledilci so nad njenim mladostnim videzom navdušeni, spet drugi so mnenja, da je pretiravala z lepotnimi popravki. "Lepo je videti naravni videz," se glasi eden od komentarjev pod objavljeno fotografijo na Instagramovi zgodbi (fotografija, ki izgine po 24 urah, op. a.).

Zadnjih 40 let si pevka zaradi velikega števila koncertov ni mogla privoščiti dolgih počitnic, zdaj pa je med pandemijo koronavirusa izkoristila prosti čas in se s soprogom Slobodanom Živojinovićem odpravila na večmesečni dopust, kjer je med drugim obiskala Azurno obalo, trenutno pa se sonči v Italiji.

Zvezdnica je sicer izolacijo dobro izkoristila, veliko časa si je vzela za družino in za stvari, za katere prej ni imela časa. Med drugim zelo rada izvaja jogo in igra namizni tenis. Po poročanju srbskih medijev je medtem kupila tudi luksuzno jahto, ki jo je opremila na prav poseben način. Krasijo jo simbolni predmeti, ki spominjajo na njeno dolgo glasbeno kariero. Notranjost luksuzne jahte s spominki si bodo lahko ogledali tudi oboževalci, za to posebno priložnost pa bodo morali plačati veliko vsoto denarja. Notranjost jahte, ki naj bi nosila tudi pevkino ime, bo dokončana prihodnje leto, križarjenje pa naj bi se začelo na Hrvaškem.

Spomnimo, Lepa Brena je po prodaji svojega deleža v podjetju Grand Production vložila milijone v novo podjetje, ki nima nič skupnega z glasbo. Najprej se je začela ukvarjati s proizvodnjo vina, kmalu pa se bo še začela gradnja luksuznega stanovanjskega kompleksa v bližini Novega Sada.