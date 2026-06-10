Lepa Brena prodaja vilo v Miamiju

Lepa Brena in Slobodan Živojinović sta vilo v Miamiju, ki je bila zgrajena leta 1950, kupila leta 2012. Nepremičnina, ki je urejena v tipičnem ameriškem slogu in stoji tik ob obali, se razprostira na več sto kvadratnih metrih, njena posebnost pa je ta, da ponuja možnost vstopa v dnevno sobo neposredno z jahte.

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Vila ima šest spalnic, sedem kopalnic in dve kuhinji, pohvali pa se lahko tudi z urejeno zunanjostjo, kjer je prostoren bazen in terase s pogledom na ocean. Nepremičnina ima tudi klimatizirano garažo za šest avtomobilov. Zakonca zanjo želita iztržiti 14,7 milijona evrov.

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Pevka je pred časom dejala, da ji je vila na Floridi zelo ljuba, a zaradi načina življenja nima časa, da bi v njej lahko uživala. "Najraje sem v Miamiju, ampak delo mi preprosto ne da miru. Iskreno, večino časa preživim v avtu, hotelu in na letalu. Hiše res ne potrebujem, raje bi imela velik avtodom z dvema spalnicama, da lahko s seboj pripeljem frizerja, vizažista, maserko in dva ali tri prijatelje," je takrat povedala.