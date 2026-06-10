Lepa Brena prodaja vilo v Miamiju

Lepa Brena in Slobodan Živojinović sta vilo v Miamiju, ki je bila zgrajena leta 1950, kupila leta 2012. Nepremičnina, ki je urejena v tipičnem ameriškem slogu in stoji tik ob obali, se razprostira na več sto kvadratnih metrih, njena posebnost pa je ta, da ponuja možnost vstopa v dnevno sobo neposredno z jahte.
Vila ima šest spalnic, sedem kopalnic in dve kuhinji, pohvali pa se lahko tudi z urejeno zunanjostjo, kjer je prostoren bazen in terase s pogledom na ocean. Nepremičnina ima tudi klimatizirano garažo za šest avtomobilov. Zakonca zanjo želita iztržiti 14,7 milijona evrov.
Pevka je pred časom dejala, da ji je vila na Floridi zelo ljuba, a zaradi načina življenja nima časa, da bi v njej lahko uživala. "Najraje sem v Miamiju, ampak delo mi preprosto ne da miru. Iskreno, večino časa preživim v avtu, hotelu in na letalu. Hiše res ne potrebujem, raje bi imela velik avtodom z dvema spalnicama, da lahko s seboj pripeljem frizerja, vizažista, maserko in dva ali tri prijatelje," je takrat povedala.
Lepa Brena, s pravim imenom Fahreta Jahić, je ena najbolj prepoznavnih in uspešnih glasbenic na območju nekdanje Jugoslavije. Svojo kariero je začela v osemdesetih letih prejšnjega stoletja in postala kulturni fenomen, saj je s svojim edinstvenim slogom, ki je združeval folk glasbo s pop elementi, presegla nacionalne meje ter postala simbol jugoslovanske pop kulture in zabavne industrije tistega časa.
Slobodan Živojinović, znan tudi pod vzdevkom Boba, je nekdanji profesionalni tenisač, ki je v osemdesetih letih dosegel izjemne rezultate na svetovni ravni. Leta 1986 se je uvrstil v polfinale turnirja za grand slam v Wimbledonu in dosegel 19. mesto na lestvici ATP. Bil je eden redkih igralcev tistega časa, ki mu je uspelo premagati legendarne tenisače, kot sta bila John McEnroe in Ivan Lendl, s čimer je postal eden najuspešnejših športnikov z območja nekdanje Jugoslavije.
Miami velja za eno najbolj zaželenih lokacij na svetu zaradi svoje edinstvene kombinacije tropskega podnebja, živahnega mestnega utripa in dostopa do Atlantskega oceana. Mesto je znano kot svetovno središče za finance, mednarodno trgovino in kulturo, hkrati pa ponuja vrhunsko infrastrukturo za ljubitelje navtike, saj številne luksuzne nepremičnine ob obali omogočajo neposreden dostop do morja, kar je izjemno privlačno za premožne vlagatelje z vsega sveta.
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