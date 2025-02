Lepa Brena spregovorila o okrevanju: Spomnim se padca in bolečine

"Rada pridem v Ljubljano, se sprehodim po mestu. Všeč mi je, ker je mesto lepo, svetlo in čisto," nam je najprej zaupala Lepa Brena . Pevka je lansko leto s svojo turnejo Imam pesmu da vam pevam navduševala v Sarajevu, Podgorici, rojstnemu Brčkem in tudi v Zagrebu, kjer pa si je med tretjim koncertom nesrečno zlomila nogo.

"Ko sem na vaji zapela pesem Poželi sreču drugima, da slišimo, kako zveni, mi je šlo na jok. Spomnila sem se namreč padca in bolečine. V tistem trenutku, ko sem pela: 'Naj se nikomur ne zgodi, to kar se je tebi in meni', sem pomislila, koliko težkih stvari se zgodi človeku. Dobila sem podporo, ki mi je dala moč, da sem hitreje stopila na noge," nam je zaupala. Z zlomljeno nogo je pela še uro in pol, nato pa so jo operirali.

Med okrevanjem je imela malo več prostega časa kot sicer, je povedala pevka."Kar mi manjka že celo življenje, je druženje z ženskami, s prijateljicami. Ni mi pomembno, da se nekdo ukvarja, rada poslušam ženske, ki govorijo o svojem fruzerju, kdo, kje, kaj ... Malo tračev, da se malo odmaknem, ker celo življenje preživljam z moškimi," je dejala.