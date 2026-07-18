Lepa Brena z družino uživa na novi luksuzni jahti

Ena največjih balkanskih zvezdnic vseh časov, Lepa Brena, in njen soprog, nekdanji vrhunski teniški igralec Boba Živojinović, sta ponovno v središču pozornosti zaradi svoje najnovejše prestižne pridobitve. Družina te dni preživlja čas v črnogorski Budvi, kjer so prvič javno pokazali svojo novo, izjemno luksuzno jahto.

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Plovilo, ki s svojo zunanjostjo in notranjo opremo spominja na prestižne hotele s petimi zvezdicami, sta zakonca poimenovala s simboličnim imenom Lady B, kar je neposredna referenca na pevkin prepoznavni vzdevek. Nova jahta nudi vse potrebno udobje za večgeneracijski družinski dopust, saj se jima na krovu pridružujejo tudi njuni najožji družinski člani.

Na novi jahti se sprošča celotna družina Živojinović, vključno s sinom Filipom in njegovo ženo Aleksandro Prijović. Par so opazili med sprehodom z otrokoma v Budvi, kjer sta pokazala sproščeno družinsko dinamiko. Aleksandra, ki je septembra lani rodila hčerko Ario, se je hitro vrnila v formo. Za srbske medije je razkrila, da je starejši brat Aki izjemno lepo sprejel sestro, čeprav je razlika v letih med njima precejšnja. "Aki jo je čudovito sprejel in skrbi za Ario, vse bi rad naredil sam," je zaupala pevka, ki pravi, da je obdobje po prihodu novega člana v družino potekalo lažje, kot je sprva pričakovala.

Lepa Brena z možem Bobom Živojinovićem. FOTO: Profimedia

Investicija v novo jahto Lady B pa za zakonca Živojinović niti ni bila tako velik finančni zalogaj. Pred časom sta namreč uspešno prodala svojo slovito nepremičnino v Združenih državah Amerike. Gre za luksuzno vilo v Miamiju, ki se nahaja tik ob atlantski obali. Čeprav sta sprva pred leti za vilo zahtevala vrtoglavih 16,9 milijona dolarjev (skoraj 15 milijonov evrov), sta po več znižanjih končno dosegla dogovor pri ceni 14,2 milijona dolarjev (okoli 12 milijonov evrov). Vila je bila v lasti družine vse od leta 2012 in jim je dolga leta služila kot ekskluzivno zatočišče pred radovednimi očmi balkanske javnosti ter kot stična točka za poslovne podvige v tujini.