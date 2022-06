Lepa Brena z nagrado za najboljšo regionalno zvezdo: Hvala tudi novinarjem

Lepa Brena je na rdeči preprogi v Zagrebu zablestela v živo rumeni kreaciji z velikim rumenim klobukom. Na prireditvi Story Hall of Fame je dobila nagrado za najboljšo regionalno zvezdo. "Najlepša hvala za nagrado. Vsi mi umetniki, ki opravljamo to delo smo veseli, da sem dobila to nagrado," je povedala za oddajo RTL Direkt.

Dodala je, da so za njen uspeh zaslužni ne le njeni oboževalci ampak tudi novinarji, ki o njej poročajo že več kot 30 let. Poudarila pa je, da se zvezdniki ne bi smeli distancirati od poročevalcev, saj tudi oni krojijo kariere glasbenikov, igralcev in drugih umetnikov. "Moj odnos z novinarji je bil vedno profesionalen, saj so tudi oni del našega dela. Tudi oni si zaslužijo priznanje, oni so sopotniki v moji karieri. Hvala za vse lepe naslove in tudi za tiste malo manj lepe. Dobri so mi pomagali, da vztrajam pri tem, v čemer sem dobra, slabi naslovi pa so me spodbudili, da sem še boljša."