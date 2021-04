Lepa Eiza postala obraz nove dišave: njeno telo prekrito z barvami

Mehiška igralka Eiza González, ki se je v preteklosti za kratek čas zapletla z nekdanjim možem Miley Cyrus Liamom Hemsworthom in bila v zvezi z Joshom Duhamelom, je na poslovnem področju uspel nov veliki met. 31-letnica je postala obraz nove dišave francoske modne hiše.

icon-expand Eizi González je uspel veliki met. FOTO: AP

Prestižna francoska modna hiša Louis Vuitton je na tržišče poslala novo dišavo, tako za moške kot ženske, ki jo je poimenovala On the Beach (Na plaži). Obraz zanjo je v novi kampanji postala mehiška lepotica Eiza González, ki smo jo pri nas lahko spremljali v glavni vlogi Nikki v mehiški telenoveli Resnične ljubezni (Amores Verdaderos). Svojo pot si je uspešno utrla tudi na ameriškem trgu, saj je nastopila v filmih, kot so Godzilla vs. Kong, Voznik (Baby Driver), Hobbs & ShawinBloodshot. Za potrebe modnega snemanja je imela 31-letna igralka svoje telo obarvano v barve stekleničke novega parfuma ter ni nosila nobenega oblačila. Njeno postavno telo je v pisane barve odel umetnikAlex Israel, zvezdnica pa je fotografijo s snemanja delila tudi na družbenih omrežjih.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

"Zelo sem počaščena, da sem postala nov obraz Louis Vuittonovega parfuma On The Beach," je na Instagramu sporočila veselo novico, ob tem pa razkrila, da je navdušena nad barvno poslikavo svojega telesa. "Najlepša hvala kreativni ekipi in še posebej družini Louis Vuitton. To je zame tako posebno." V intervjuju za Vogue je med drugim dejala: "Odraščala sem ob gledanju vseh teh lepotnih kampanj v devetdesetih in v njih nisem videla veliko Mehičank, zlasti v teh velikih blagovnih znamkah,"pojasnjuje zvezdnica, kaj ji pomeni sodelovanje z ikonično francosko modno hišo.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Alex Israel je zasnoval tudi stekleničko, embalažo in dodatke za kolekcijo On the Beach, pri čemer je bila njegova muza njegov domači kraj Los Angeles. Dišavo je ustvaril mojster in parfumer modne hiše Jacques Cavallier Belletrud, ki je o njej povedal, da je želel"ujeti čustva sončnega dne na plaži."Gre za cvetlični vonj, ki med drugim vsebuje arome citrusa, nerolija in aromatičnih zelišč.