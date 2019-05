Lepa hčerka slavnega Sylvestra Stallona blestela na rdeči preprogi

Ameriški igralec Sylvester Stallone se je v teh dneh mudil na filmskem festivalu v Cannesu. Na zaključni slovesnosti se je po rdeči preprogi sprehodil v spremstvu svoje žene Jennifer in 20-letne hčerke Sistene, ki je ta večer še posebej blestela.

Sistine Stallon, Sylvester Stallone in Jennifer Flavin na rdeči preprogi v Cannesu. FOTO: Profimedia

Mišičasti akcijski junak Sylvester Stallone, najbolj znan po vlogah boksarja Rockyja Balboe, ima z drugo ženo Jennifer Flavin tri hčerke Sophio, Sistene inScarlet. Zvezdnik je obiskal 72. filmski festival v Canessu, kjer sta ga spremljali žena Jennifer in 20-letna hčerka Sistene. Ta se je skupaj s staršema udeležila premiere filma The Specials, pred tem pa so se še sprehodili po dolgi rdeči preprogi. 20-letnica je navdušila v na prvi pogled zelo preprosti elegantni obleki.

20-letna Sistine Stallone je prava lepotica. FOTO: Profimedia

72-letni Sylvester Stallone je na festivalu predstavil tudi svoj najnovejši, peti film o Rambu, ki so ga poimenovali Last Blood (Zadnja kri). V njem se bo boril proti mehiškemu kartelu, v njem pa nastopa tudi španska igralka Paz Vega.

Paz Vega in Sylvester Stallone v Cannesu FOTO: Profimedia

43-letna Španka se te dni tudi mudi v Cannesu, kjer jo spremlja njej mož Orson Salazar. Trenutno pa se nahaja pred velikim igralskim izzivom. Ustvarjalci mehiških telenovel so ji zaupali vlogo ene največjih zlobnic v zgodovini telenovel, in sicer bo v novi različici telenoveleCuna de Lobos morala odigrati lik Cataline Creel. Pred leti je to vlogo odigrala danes že pokojna María Rubio, ki je bila v tej vlogi zelo prepričljiva in se jo ljubitelji tega žanra še danes spominjajo prav po tej legendarni vlogi.

Po premieri filmaRambo 5:Zadnja kri je bila Paz Vega povabljena tudi na posebno večerjo, ki jo je organiziral Sylvester Stallone. Med gosti pa je bil še nekdo, in sicerFernando Colunga, ki je zaslovel z vlogo zdravnika Jose Armanda v uspešnici Esmeralda. Ta je pri oboževalcih poskrbel za prijetno presenečenje, saj se je leta 2016 po zadnji telenoveli Moč in strast (Pasión y poder) umaknil iz medijev. Fotografija s slavnostne večerje je hitro zaokrožila po družbenih omrežjih in med oboževalci sprožila številna vprašanja.

Ali to pomeni, da se že dogovarja ali celo pripravlja na kakšno novo vlogo? Ga bomo celo videli skupaj z Paz Vega v novi različici Cuna de Lobos? Stari maček telenovel, ki premišljeno zbira svoje vloge, bo zagotovo poskrbel za veliko vrnitev na TV zaslone.