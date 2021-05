Lepa Irina Baeva z izbrancem uživa na Jamajki

Ruska igralka Irina Baeva in Gabriel Soto, zvezdnika telenovele "In prišla je ljubezen", sta sredi priprav na poroko. A še preden si obljubita večno zvestobo in se odpravita na prave medene tedne, sta si privoščila romantične počitnice na rajskem otoku Jamajka.

Gabriel Soto je pred dnevi končal s snemanjem telenovele ¿Te acuerdas de mí? , tako da je že komaj čakal, da si vzame zaslužen počitek. S svojo zaročenko Irino Baevo sta spakirala kovčke in se odpravila na oddih. Nekaj romantičnih utrinkov sta delila tudi na družbenih omrežjih. Zaljubljenca se tako predajata sončnim žarkom, uživata v vodi, potapljanju, privoščila pa sta si tudi izlet z jahto. Med drugim sta obiskala kraj, kjer je reggae legenda Bob Marley pisal svoje pesmi. "Obožujem Jamajko,"pravi Soto, medtem ko se Irina pusti razvajati in uživa v osupljivi pokrajini, ki jo predstavljajo bele peščene plaže in atraktivne naravne znamenitosti. Romantično destinacijo je izbrala Irina, potovanje pa je bilo rojstnodnevno darilo za njenega izbranca Gabriela, ki je prejšnji mesec dopolnil 46 let. To je za slavni par prvo potovanje, odkar sta se lani oktobra zaročila. Sprva sta bila precej glasna, da podrobnosti o svoji poroki ne bosta delila z javnostjo, saj si bosta poročne zaobljube izmenjala na zelo intimnem obredu, vendar sta si, kot kaže, premislila. Pred kratkim je Irina priznala, da se želi poročiti v ruskem slogu z mehiškimi pridihom, vendar se z Gabrielom še nista odločila, kje bo poročna slovesnost niti še nimata izbranega točnega datuma. Njuni oboževalci so zato celo pomislili, da načrtujeta dve poročni ceremoniji, eno v Rusiji in eno v Mehiki.