Lepa Irina zaradi fotografij sprožila govorice o poroki

"Želim, da me do oltarja pospremi oče. Na moji poroki bo zagotovo čutiti tako mehiško kot rusko tradicijo," je o svojih poročnih načrtih spregovorila zvezdnica mehiških telenovel. Njeno srce trenutno bije za 44-letnega mehiškega igralca Gabriela Sota , s katerim sta posnela telenovelo In prišla je ljubezen (Vino el Amor),ki je dostopna tudi na VOYO .

27-letnica in Gabriel že nekaj časa ne skrivata več svojih čustev in jih rada pokažeta tudimna družbenih omrežjih. Irina pa se odlično razume tudi z Gabrielovima hčerkama, ki ju ima iz razmerja z igralko Geraldine Bazán. Se bo Gabriel kmalu opogumil in svoji izbranki nadel zaročni prstan? Pod objavljene fotografije Irine v beli obleki, so se vsuli komentarji, da je kot nevesta čudovita, nekateri pa so jo spraševali, če že imata zbran datum poroke.