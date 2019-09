Lepa Nihan iz Moja boš presenetila s čudovito gesto

Neslihan Atagül, poročena Doğulu, ki smo jo slovenski gledalci vzljubili v vlogi lepe Nihan v uspešnici Moja boš, se je odločila za neverjetno lepo dejanje in s tem presenetila marsikaterega oboževalca.

Neslihan smo vzljubili z vlogo Nihan v ljubezenski zgodbi Moja boš. FOTO: POP TV

Neslihan Atagül Doğuluje pokazala, da ima veliko srce in da se v njej skriva ena najpomembnejših vrednot – skrb za sočloveka. "Navdušena sem, da lahko z vami delim novice, ki so me razveselile in ganile. Zaradi vseh donacij, s katerimi ste mi namesto daril polepšali rojstni dan, smo lahko kupili vsa nujna sredstva za našo prvo učilnico za otroke, ki potrebujejo posebno izobrazbo. Zdaj smo že bližje odprtju druge učilnice. Kako lepo rojstnodnevno presenečenje!" je veselo novico sporočila na Instagramu priljubljena turška igralka Neslihan Atagül, poročena Doğulu. Ob tem se je oboževalcem iz srca zahvalila za pomoč.

"Zelo veliko mi pomeni in upam, da bomo skupaj še naprej delali odlične stvari. Hodimo z roko v roki in ljubezen je obojestranska. Tako sem vesela, da vas imam," je bila hvaležna 27-letna turška zvezdnica.

Uspešnica Moja boš se vrača na POP TV. FOTO: POP TV

Na POP TV se vrača svetovna uspešnica Moja boš Neslihan je v vlogi Nihan v uspešniciMoja bošpustila močan pečat v svetu turških serij. Njen televizijski partner v seriji je bil Burak Özçivit, ki je odigral tragični lik Kemala. Močna ljubezenska zgodba med Kemalom in Nihan se je usidrala v spomin mnogih, ki so z zanimanjem spremljali zaplete in razplete ene največjih turških uspešnic.

