Lepi Breni 'ušli' težki milijoni, ker ni želela investirati v Đokovića

Prav takrat je namreč oče zdaj 32-letnega Novaka Đokovića , Srđan, zaprosil Bobo in Breno, da vložita v mladega in perspektivnega tenisača, a je par takrat menil, da bi bilo to "metanje denarja proč".

"Boba je zavrnil Srđana. Povedal mu je, da Novak sicer dober tenisač, a da so ovire bolno srce in oče, s katerim je težko sodelovati. Če bi vložila vanj, bi imela 15-odstotni delež od vsake njegove nagrade in sponzorske pogodbe. Tak delež kolača bi pripadel vsakemu, ki bi bil pripravljen investirati," so poročali viri za revijo Star.

Slavnemu srbskemu paru je bilo potem najbrž žal, saj bi ta poteza brez dvoma tudi njima prinesla pravo bogastvo, saj je Novak postal številka ena moškega tenisa in eden najboljših igralcev vseh časov. 10-letna pogodba bi jima prinesla 36-kratnik vložka, kar pomeni, da bi zaslužila okoli 18 milijonov evrov.