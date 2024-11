Lepo Breno na odru premagale solze, koncert so za nekaj minut prekinili

Lepa Brena je na koncert v rodno Tuzlo prišla z namenom, da bo s svojimi legendarnimi uspešnicami razveselila občinstvo. In ga tudi je, a vsekakor ni pričakovala, da bo koncert v njenem domačem kraju tako čustven. Zvezdnico so namreč po eni od pesmi premagale solze in koncert so morali za nekaj minut prekiniti.

64-letnico naj bi pesem Ja nemaj drugi dom in celotna situacija spomnili na otroštvo, zato je začela jokati. Enostavno več minut ni mogla priti k sebi, spremljevalna pevka ji je celo prinesla robček, dvorana pa je začela vzklikati: "Breno, radi te imamo!" Reakcija občinstva je Breno še bolj ganila in spet so jo premagale solze. Nato se je pevka le pomirila, večkrat globoko vdihnila in izdihnila, eden od članov ekipe ji je prinesel vodo in nato je lahko nadaljevala s koncertom.