Lepotica med nastopom ostala brez proteze

Po spletu je zaokrožil posnetek tekmovanja Miss Grand Thailand, med katerim je ena izmed misic izgubila svojo začasno snemno protezo, s katero je želela optimizirati svoj nasmeh. Medtem ko je Kamolwan Chanago nagovarjala žirijo in občinstvo, je začasna proteza zdrsnila z njenih zob in skoraj padla iz ust.

Lepotica je nerodno situacijo rešila tako, da se je hitro odmaknila od mikrofona, občinstvu za trenutek pokazala hrbet, protezo znova postavila na svoje zobe ter se nato z nasmeškom sprehodila po odru.

Prav ta reakcija ji je prinesla veliko javne podpore, uporabniki pa so na družbenih omrežjih zapisali, da je bil njen odnos točno takšen, kot se pričakuje od zmagovalke. Kamolwan se je kljub nerodnemu trenutku uvrstila v finale tekmovanja. Mnogi sedaj držijo pesti, da bo na koncu osvojila krono in bila razglašena za veliko zmagovalko.