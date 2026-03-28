Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Lepotica med nastopom ostala brez proteze

Bangkok, 28. 03. 2026 09.17 pred 32 minutami 1 min branja 2

Avtor:
E.M.
Kamolwan Chanago

Ni lepšega kot nasmejan človek. Tega se zavedajo tudi tekmovalke lepotnih tekmovanj, ki v želji po lepšem nasmehu uporabljajo razne pripomočke, tudi začasne snemne proteze. Da te pridejo s svojimi izzivi, se je pokazalo na izboru Miss Grand Thailand, kjer je ena izmed misic med nastopom ostala 'brez' nasmeha.

Po spletu je zaokrožil posnetek tekmovanja Miss Grand Thailand, med katerim je ena izmed misic izgubila svojo začasno snemno protezo, s katero je želela optimizirati svoj nasmeh. Medtem ko je Kamolwan Chanago nagovarjala žirijo in občinstvo, je začasna proteza zdrsnila z njenih zob in skoraj padla iz ust.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Lepotica je nerodno situacijo rešila tako, da se je hitro odmaknila od mikrofona, občinstvu za trenutek pokazala hrbet, protezo znova postavila na svoje zobe ter se nato z nasmeškom sprehodila po odru.

Prav ta reakcija ji je prinesla veliko javne podpore, uporabniki pa so na družbenih omrežjih zapisali, da je bil njen odnos točno takšen, kot se pričakuje od zmagovalke. Kamolwan se je kljub nerodnemu trenutku uvrstila v finale tekmovanja. Mnogi sedaj držijo pesti, da bo na koncu osvojila krono in bila razglašena za veliko zmagovalko.

zobje tekmovanje manekenka miss tajska

  • 00
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
devlon
28. 03. 2026 09.41
toliko o naravni lepoti🤭. Btw..jaz imam še vedno vse svoje zobe:)
Odgovori
+1
1 0
Verus
28. 03. 2026 09.41
Kakšno razčlovečenje ljudi. Kot bi edina na svetu imela protezo. Ta svet je umazana greznica.
Odgovori
-1
0 1
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1615