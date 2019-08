Lepotne operacije: Neda Ukraden trdi, da je popolnoma naravna

"Simpatično mi je, da so me označili za najbolj seksi babico na Balkanu. To je zame kompliment," je Neda Ukraden povedala nekaj dni po 69. rojstnem dnevu, ki ga je praznovlaa v Boki Kotarski, kjer na domačem vikendu tradicionalno praznuje rojstni dan v družinskem krogu.

Povedala je, da so praznovali do zore in da je naslednji dan že odpotovala v Romunijo, kjer je imela koncert. Ko so romunski domačini izvedel, da je pred kratkim praznovala, so ji pripravili presenečenje in z njo rajali vse do jutra."Ko me vprašajo, če se bojim staranja, vedno povem, da je velik privilegij doživeti moja leta."