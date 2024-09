Lepotne skrivnosti Halle Berry: Starost je številka, zdaj sem na vrhuncu

Halle Berry resda šteje 58 let, a bi ji le redkokdo pripisal toliko pomladi. Tudi zvezdnica sama pravi, da je starost le številka in da se trenutno počuti bolje kot v svojih 20 letih. V nedavnem intervjuju je razkrila nekaj svojih lepotnih skrivnosti, med katerimi je tudi popolna opustitev sladkorja iz prehrane, pri ostalih ritualih pa je igralka izjemno disciplinirana.

Halle Berry je še ena od tistih zvezdnic, ki svojih let enostavno ne kaže, zato pogled na njeno letnico rojstva preseneti marsikoga. Igralka se pri svojih 58 letih počuti bolje kot kadarkoli prej. "Starost je samo številka, ki nam jo prilepijo ob rojstvu. Zdaj se počutim, kot da sem na vrhuncu," je dejala v intervjuju za revijo Marie Claire.

Halle Berry se nikakor ne boji staranja. FOTO: Profimedia icon-expand

Med drugim je v svojem zadnjem intervjuju razkrila tudi nekaj svojih lepotnih skrivnosti. "Popolnoma sem opustila sladkor iz prehrane. Moj lepotni ritual sicer vključuje koktajl vitaminov z dodatki, kot so progesteron, testosteron in estriol," je zaupala in dodala: "Hodim tudi na terapije z rdečo svetlobo oziroma temperaturne terapije s kombinacijo vročih in hladnih tretmajev."

Zvezdnica zagotavlja, da se danes počuti bolje kot v svojih 20 letih, a za to kljub vsemu ne more sedeti križem rok. Zelo dosledna je pri telovadbi, ki jo prilagaja potrebam svojih vlog. Med snemanjem filma Bruised leta 2020 se je tako denimo naučila jiu jitsuja, tajskega boksa in taekwondoja.

Igralka je v intervjuju še zaupala, da je sladkor opustila že pred več desetletji, ko je nekoč zaradi sladkorne bolezni padla v diabetično komo. "Takrat sem se odločila, da dam prednost dobremu počutju in prečistim svojo prehrano, da se izognem odvisnosti od inzulina. Sladkor je sovražnik, niti z denarjem me ne morete prepričati, da pojem kaj sladkega," je dodala odločno.

Berryjeva, ki velja za eno bolj iskanih igralk v Hollywoodu, se močno bori tudi proti stereotipom o starosti v igralski industriji. "Kot ženske nas starost opredeljuje veliko bolj kot moške in včasih nas to lahko izčrpa. Lahko nas zavede, da razmišljamo, kaj vse bi morale storiti, da bi bile videti mlajše," je povedala in dodala: "Takrat se moramo ustaviti in reči, da bomo naredile vse, kar lahko in kar si želimo, a samo dokler se dobro počutimo."