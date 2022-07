Lepotni nasvet Jennifer Garner: Manj se glej v ogledalo

Jennifer Garner je v reviji Harper's Bazaar ljudem, ki se obremenjujejo s staranjem in svojim zunanjim izgledom, dala koristen nasvet: "Moj nasvet je, da se manj gledaš v ogledalo in si pazljiv, ko pride do tega, kaj si vbrizgavaš v obraz. Ne misli si, da si moraš zaradi tega, ker si star 37, nekaj dajati v obraz."

Zvezdnica je povedala, da je takšen pogled na staranje pobrala pri mami. "Dejala je, da s staranjem pride skušnjava strmenja v ogledalo in osredotočanja na spremembe, a skrivnost je v tem: "Ne glej." Zgolj manj se obremenjuj in bodi hvaležen, da se staraš."

50-letna igralka sedaj mamino filozofijo prenaša tudi na svoje tri otroke, 16-letno Violet, 13-letno Seraphino in 10-letnega Samuela, ki jih ima z nekdanjim možem Benom Affleckom. "Manj se glej v ogledalo, manj se obremenjuj in si ogleduj svet, da vidiš, kako lahko namesto tega porabiš svoj čas. Vsi se gledamo v ogledalo pogosteje, kot so se gledali ljudje včasih, in to nam nič ne koristi. Obsedeni postanemo s spremembami in s tem, kako si na obrazu nekaj popraviti. Ne potrebujemo toliko ličil ali vedno popolnoma urejene frizure."