Lepotni nasvet Jennifer Lopez: Če imam srečo, spim 10 ur

"Če imam srečo, spim 10 ur," je dejala in pojasnila, da če ji to ne uspe, skuša spati vsaj osem ur. O spancu je zvezdnica na svoji platformi On The J-Lo sicer spregovorila že v preteklosti, ko je pojasnila, da spanec postavlja na prvo mesto vse od neljubega dogodka v 90. letih prejšnjega stoletja.

"Bilo je obdobje v mojem življenju, ko sem spala tri do pet ur na noč," je pojasnila. "Ves dan sem bila na snemanju in cele noči v studiu ter ob koncih tedna potovala in snemala videospote. Bila sem v poznih 20. in mislila sem, da sem nepremagljiva."

Njeno razmišljanje se je spremenilo nekega dne, ko je sedela v prikolici in jo je dohitel ves stres dela v družbi pomanjkanja spanca. Pevka se je spominjala, da je doživela pravi panični napad, saj se ni mogla premikati, težave pa je imela tudi z vidom. "Šlo je za klasičen napad panike, ki ga je povzročila izčrpanost, a tega izraza takrat še nisem slišala." V tistem trenutku je spoznala, kako resne so lahko posledice tega, da spregledaš potrebe svojega telesa.