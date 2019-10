Lepotni triki Victorie Beckham: rdeče vino in tekila

45-letna Victoria Beckham , ki je pred leti plavala v glasbenih, danes pa v modnih vodah, velja za eno največjih modnih ikon današnjega časa. Kot modna oblikovalka veliko pozornosti posveča obliki in skladnosti telesa, že več let pa ohranja zavidljivo vitko postavo, zaradi katere je ena najboljših predstavnic lastnih blagovnih modnih kosov.

Victoria Beckham se je pošalila, da ni tako zelo pusta in da se zna tudi zabavati - z vinom in tekilo

Beckhamova je nedavno gostovala v pogovorni oddajiThis Morning, kjer je med drugim odgovarjala na vprašanja o tem, kako ob polni zaposlenosti usklajuje skrb za nego svojega telesa in ohranjanja mladostnega videza kože. 45-letnica je povedala: ''Skušam biti res, res zdrava. Veliko pričakujem od sebe in svojega telesa. Sem mama štirih otrok, veliko delam, veliko telovadim, na mojem krožniku je vedno sveža hrana: sveža zelenjava, sveže ribe, sadje ... Ob vsem tem pa pijem tudi zadostne količine vode,'' ter nekoliko šaljivo dodala: ''vem, da se to sliši precej rutinsko in dolgočasno, zato bom razkrila še nekaj. Nisem tako zelo pusta, znam se zabavati. Znana sem po tem, da si privoščim nekaj kozarcev tekile in nekaj kozarcev rdečega vina. Po eni strani ohranjam zdrav življenjski slog, po drugi pa se znam tudi zabavati. Pomembno je ohranjati primerno ravnovesje – tako pri hrani in pijači, kot na drugih življenjskih področjih.''