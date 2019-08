"Danes širim ljubezen do sebe, in to brez filtrov in ličil, za to me je navdihnila Kate Upton. Kate je na prav posebni misiji, s katero želi opogumiti vse ženske, naj bodo močne in naj se sprejmejo takšne, kot so. Počutim se hvaležno, da lahko tudi jaz širim to sporočilo. Pokažite svoj pravi jaz," je ob nedavni fotografiji na Instagramu zapisala ameriška igralka Jessica Biel.

Na fotografiji namreč 37-letna zvezdnica ne nosi ličil, kajti pokazati želi, da je naravna lepota – ne ličila, tisto, kar res šteje. Temu pa je prikimal tudi njen soprog, 38-letni pevec in igralec Justin Timberlake: "Lepša si mi, ko si brez ličil," je simpatično zapisal v komentarju poleg fotografije in požel ogromno pozitivnih komentarjev.