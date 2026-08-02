Leta niso ovira: 85-letna igralka se pridružuje eksplicitni platformi

Donna Mills pri 85 letih dokazuje, da za nove izzive nikoli ni prepozno. Igralka, ki je svetovni javnosti postala znana s svojo vlogo v seriji Knots Landing , se seli na eksplicitno platformo, kjer bo s svojimi naročniki, kakor zatrjuje sama, vzpostavila precej bolj oseben stik, kot so ga vajeni z njenih ostalih družbenih profilov. "Navdušena sem, da se pridružujem OnlyFans, kjer se lahko z ljudmi povežem na bolj oseben in neposreden način," je dejala v izjavi za revijo People .

Čeprav se omenjena platforma pogosto povezuje z eksplicitno vrsto vsebin, pa zvezdnica poudarja, da bo sama na svoji strani dolgoletnim oboževalcem ponujala poglobljen vpogled v svoje vsakdanje življenje. "Delila bom koščke svojega vsakdana in vodila resnične pogovore z oboževalci, ki so z mano že od vsega začetka," je pojasnila zvezdnica.

Njen menedžer Andy Bachman poudarja, da ne gre za spreminjanje njene podobe, temveč za to, da svojim dolgoletnim občudovalcem omogoči nekoliko bolj oseben vpogled v svoj svet. "Donna se nikoli ni bala preizkusiti česa novega – vedno je bila korak pred drugimi," je med drugim še dejal Bachman in dodal: "Na platformo OnlyFans prihaja povsem po lastni volji in pod svojimi pogoji, pri tem pa ustvarja prostor, ki bo odražal njeno pristnost."