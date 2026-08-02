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Leta niso ovira: 85-letna igralka se pridružuje eksplicitni platformi

Chicago, 02. 08. 2026 08.00 pred 37 minutami 2 min branja 1

Avtor:
E.K.
Donna Mills

V 86. letu starosti se igralka Donna Mills podaja na OnlyFans, s čimer sledi trendu slavnih, ki eksplicitno platformo uporabljajo za tesnejši stik z oboževalci. "Delila bom koščke svojega vsakdana in vodila resnične pogovore z oboževalci, ki so z mano že od vsega začetka," je pojasnila zvezdnica.

Donna Mills pri 85 letih dokazuje, da za nove izzive nikoli ni prepozno. Igralka, ki je svetovni javnosti postala znana s svojo vlogo v seriji Knots Landing, se seli na eksplicitno platformo, kjer bo s svojimi naročniki, kakor zatrjuje sama, vzpostavila precej bolj oseben stik, kot so ga vajeni z njenih ostalih družbenih profilov. "Navdušena sem, da se pridružujem OnlyFans, kjer se lahko z ljudmi povežem na bolj oseben in neposreden način," je dejala v izjavi za revijo People.

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Čeprav se omenjena platforma pogosto povezuje z eksplicitno vrsto vsebin, pa zvezdnica poudarja, da bo sama na svoji strani dolgoletnim oboževalcem ponujala poglobljen vpogled v svoje vsakdanje življenje. "Delila bom koščke svojega vsakdana in vodila resnične pogovore z oboževalci, ki so z mano že od vsega začetka," je pojasnila zvezdnica.

Njen menedžer Andy Bachman poudarja, da ne gre za spreminjanje njene podobe, temveč za to, da svojim dolgoletnim občudovalcem omogoči nekoliko bolj oseben vpogled v svoj svet. "Donna se nikoli ni bala preizkusiti česa novega – vedno je bila korak pred drugimi," je med drugim še dejal Bachman in dodal: "Na platformo OnlyFans prihaja povsem po lastni volji in pod svojimi pogoji, pri tem pa ustvarja prostor, ki bo odražal njeno pristnost."

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Zaradi podobnega razloga pa se je pred kratkim platformi pridružila tudi 52-letna ikona filma Ameriška pita, Shannon Elizabeth, ki je v malo več kot enem tednu po odprtju svojega profila zaslužila vrtoglavo vsoto denarja.

Razlagalnik

Knots Landing je bila izjemno priljubljena ameriška televizijska dramska serija, ki se je predvajala med letoma 1979 in 1993. Bila je stranska zgodba (spin-off) legendarne serije Dallas in se je osredotočala na življenja skupine sosedov v predmestju Los Angelesa. Donna Mills je v njej upodobila lik Abby Cunningham, ki je postala ena najbolj ikoničnih televizijskih 'zlobnic' v zgodovini, kar je igralki prineslo svetovno prepoznavnost.

OnlyFans je spletna naročniška platforma s sedežem v Londonu, ustanovljena leta 2016, ki ustvarjalcem vsebin omogoča neposredno monetizacijo svojega dela. Uporabniki oziroma oboževalci plačujejo mesečno naročnino za dostop do ekskluzivnih fotografij, videoposnetkov in neposredne komunikacije z ustvarjalci. Čeprav je platforma postala najbolj prepoznavna po vsebini za odrasle, jo vse pogosteje uporabljajo tudi glasbeniki, fitnes trenerji, kuharji in igralci za deljenje zasebnih vsebin, ki niso dostopne na običajnih družbenih omrežjih.

Shannon Elizabeth je ameriška igralka in nekdanji fotomodel, ki je v poznih 90. letih postala svetovno znana z vlogo v najstniški komediji Ameriška pita (American Pie) iz leta 1999. Film je dosegel kultni status in močno vplival na pop kulturo tistega časa, Shannon Elizabeth pa je postala ena najbolj prepoznavnih obrazov t. i. najstniških komedij, ki so zaznamovale generacijo gledalcev na prelomu tisočletja.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Donna Mills OnlyFans družbena omrežja igralka oboževalci

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KOMENTARJI1

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golobove drobtinice
02. 08. 2026 08.37
Narod pa res denar tišči, da ga zapravlja za te odslužene igralke.
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