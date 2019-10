Leta niso ovira: zvezdnik zaročen s 40 let mlajšo

Zvezdnik Dennis Quaid je bil do zdaj poročen trikrat, od tega je bil deset let poročen z igralkoMeg Ryan. Kljub temu da do zdaj ni imel pretirane sreče v ljubezni, pa očitno še ni obupal. Ko se je ločil do tretje žene, je spoznal 25-letno študentko Lauro Savoie in med njima so preskočile iskrice.

Zaljubljeni parček svoje ljubezni na rdečih preprogah ni razkazoval, raje sta se držala zase, Laura pa je večkrat na Instagramu pokazala, kako zelo je zaljubljena. Tako je zdaj v javnost pricurljala novica, da je zvezdnik svoje dekle zaprosil za roko.

Laura prihaja iz Misurija, diplomirala je na krščanski univerzi v Malibuju, zdaj pa na univerzi v Teksasu nadaljuje podiplomski študij računovodstva.

Mnogi ameriški viri namigujejo tudi, da naj bi bila dotična mladenka 'kriva' za propad njegovega prejšnjega zakona. S Kimberley Buffington je bil Quaid poročen 14 let, v zakonu sta se jima rodila dvojčka, ob ločitvi sta se dogovorila za skupno skrbništvo. Igralec je bil z Meg Ryan poročen med letoma 1991 in 2001, v tem času se jima je rodil tudi sin Jack, prvič pa je zvezdnik v zakonski stan stopil leta 1978, zakon s P. J. Soles je trajal pet let.