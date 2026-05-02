Letalska družba izgubila prestižnega oskarja ruskega filmarja

Pavel Talankin , dobitnik oskarja za dokumentarni film Mr Nobody Against Putin , je moral v sredo na letališču John F. Kennedy v New Yorku kipec oddati v prtljago, potem ko so na varnostnem pregledu na letališču ocenili, da bi ga bilo mogoče uporabiti kot orožje. Nagrado so zapakirali v kartonsko škatlo in oddali kot prtljago, ob pristanku v Nemčiji pa kipca ni bilo med prtljago.

Lufthansa je izrazila obžalovanje in sporočila, da je začela iskalno akcijo "z največjo skrbnostjo". Nekaj ur pozneje je podjetje potrdilo, da so kipec našli v Frankfurtu in da ga bodo lastniku vrnili v najkrajšem možnem času. Okoliščin izginotja za zdaj niso pojasnili, saj notranji pregled še poteka.

Talankin je dejal, da je pred tem s kipcem brez težav letel že večkrat. "Popolnoma nerazumljivo je, da oskarja obravnavajo kot orožje," je poudaril. 35-letni Talankin je marca skupaj z ameriškim režiserjem Davidom Borensteinom prejel oskarja za najboljši dokumentarni film, ki temelji na posnetkih, ki jih je skrivaj prenesel iz Rusije. Zgodba prikazuje uvedbo proruskih domoljubnih učnih vsebin v šolah pod predsednikom Vladimirjem Putinom v času vojne v Ukrajini.