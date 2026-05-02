Tuja scena

Letalska družba izgubila prestižnega oskarja ruskega filmarja

Frankfurt, 02. 05. 2026 15.47 pred 1 uro 1 min branja 1

Avtor:
E.M. STA
Pavel Talankin

Nemška letalska družba Lufthansa se je opravičila ruskemu filmskemu ustvarjalcu Pavlu Talankinu, potem ko se je njegov kipec oskarja izgubil, ker mu na letališču v New Yorku niso dovolili, da bi ga vzel na letalo. Kip so po Talankinovi pritožbi vendarle našli v Frankfurtu.

Pavel Talankin, dobitnik oskarja za dokumentarni film Mr Nobody Against Putin, je moral v sredo na letališču John F. Kennedy v New Yorku kipec oddati v prtljago, potem ko so na varnostnem pregledu na letališču ocenili, da bi ga bilo mogoče uporabiti kot orožje. Nagrado so zapakirali v kartonsko škatlo in oddali kot prtljago, ob pristanku v Nemčiji pa kipca ni bilo med prtljago.

Ekipa filma Mr Nobody Against Putin.
Ekipa filma Mr Nobody Against Putin.
FOTO: AP

Lufthansa je izrazila obžalovanje in sporočila, da je začela iskalno akcijo "z največjo skrbnostjo". Nekaj ur pozneje je podjetje potrdilo, da so kipec našli v Frankfurtu in da ga bodo lastniku vrnili v najkrajšem možnem času. Okoliščin izginotja za zdaj niso pojasnili, saj notranji pregled še poteka.

Talankin je dejal, da je pred tem s kipcem brez težav letel že večkrat. "Popolnoma nerazumljivo je, da oskarja obravnavajo kot orožje," je poudaril. 35-letni Talankin je marca skupaj z ameriškim režiserjem Davidom Borensteinom prejel oskarja za najboljši dokumentarni film, ki temelji na posnetkih, ki jih je skrivaj prenesel iz Rusije. Zgodba prikazuje uvedbo proruskih domoljubnih učnih vsebin v šolah pod predsednikom Vladimirjem Putinom v času vojne v Ukrajini.

KOMENTARJI1

presnet
02. 05. 2026 17.00
Da ga niso tam zdaj zamenjali s kopijo hmm
