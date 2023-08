'Leteči mikrofon' Cardi B na dražbi, ponudbe tudi do 100 tisočakov.

"To je mikrofon, prikazan v vseh viralnih videoposnetkih. To je mikrofon, ki ga je Cardi B vrgla v osebo v Drais Beach Clubu 29. julija 2023. Moje ime je Scott in sem lastnik avdio podjetja, ki nudi avdio podporo številnim večjim nočnim klubom v Las Vegasu, vključno z Draisom," je v opis spletne dražbe zapisal Scott.

Razkril je, da je za dogodek njegovo podjetje sicer priskrbelo več mikrofonov, a da je povsem jasno, katerega je uporabljala Cardi B, saj da je bil ta označen z belim trakom in zapisom, da je glavni. V zapisu je dodal, da mikrofon še vedno deluje ter da bo končni kupec poleg predmeta dobil tudi dokument, v katerem bo navedeno, da je to dejanski mikrofon, prikazan v vseh videoposnetkih.

"Spodbudili so me, naj prodam mikrofon, vendar sem se odločil, da bom poskusil narediti nekaj dobrega," je nadaljeval. "Celoten izkupiček od prodaje tega mikrofona bo enakomerno razdeljen med dvema dobrodelnima organizacijama – prva je lokalna dobrodelna organizacija v Las Vegasu, imenovana Friendship Circle Las Vegas, ki pomaga otrokom, najstnikom in drugim mladim osebam s posebnimi potrebami. Druga dobrodelna akcija je Wounded Warrior Project, ki pomaga našim najtežje ranjenim veteranom vrniti neodvisnost." Scott je pojasnil, da se je za drugo organizacijo odločil zaradi svojega očeta in zeta, ki sta služila v vojski.