Leteči predmeti in žaljivke: tarče objestnežev tudi balkanski pevci

Telefon, ki je poletel v oko Bebe Rexha, vrečka človeškega pepela, ki je pristala pri Pink, in zaušnica, ki jo je dobila pevka Ava Max. To so le trije incidenti, ki so se v zadnjih 10 dneh zgodili na koncertih. Tarče objestnih 'oboževalcev' pa niso le ameriški zvezdniki. Na nedavnem glasbenem festivalu v Beogradu so bili letečih predmetov in žaljivk deležni tudi balkanski pevci. Na oder je letelo vse od plastenk pa do lesenih vej in ure.

"V mojih časih so mladostniki pevkam prinašali rože in jih poljubljali na lice. Kaj se je zgodilo z nami," se je po vrsti napadov na glasbenem festivalu Music Week v Beogradu spraševala ena od uporabnic na Twitterju. Na velikem glasbenem dogodku v srbski prestolnici so med drugim nastopili tudi Breskvica, Voyage in Ema Radujko, ki so priljubljeni predvsem med mladimi. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke V pevko Breskvico je med nastopom priletela ura, ki jo je zadela v obraz in je pri tem k sreči ni hudo poškodovala. V njo je posameznik iz občinstva vrgel tudi leseno vejo. Po incidentu je mlada ustvarjalka na Instagram zapisala, da se na tovrstni dogodek ne bo več vrnila, saj da je bil zelo slabo organiziran. "Žal mi je, da so posamezniki pokvarili mojo izkušnjo z metanjem raznih predmetov v plesalce in nastopajoče. V glavo me je zadela veja, v nos ura." icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Nezaželenega 'darila' iz občinstva je bil deležen tudi Voyage. Med nastopom z glasbenim kolegom Nuccijem mu je v obraz priletela plastenka. Povsem drugačnega napada iz občinstva pa je bila deležna pevka Ema Radujko, ki je na oder stopila oblečena v mavrične barve, na zaslonu za njo pa je bila zastava skupnosti LGBTQ+. Vanjo namreč niso letele zgolj plastenke in smeti temveč tudi žaljivke, žvižgi in sredinci. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Spomnimo, pred 10 dnevi je na koncertu pevke Bebe Rexha moški iz občinstva vrgel telefon, ki je pevko zadel v obraz. Pevka je dobila tri šive, moškega pa so aretirali in čaka na sojenje. Priznal je, da je mobilni telefon vrgel zgolj zaradi lastne zabave. Le nekaj dni za tem se je nov incident zgodil med nastopom Ave Max. PREBERI ŠE Nov incident: Pevko Avo Max na odru oklofutal oboževalec Obiskovalec koncerta je sredi pesmi skočil na oder in jo oklofutal. Varnostnik ga je takoj zgrabil in odvedel iz dvorane, pevka pa je nadaljevala s koncertom. "Tako močno me je udaril, da mi je opraskal notranjost očesa," je zapisala po nastopu na Twitter. PREBERI ŠE Bizarno: med koncertom v Pink priletela vrečka človeškega pepela Zadnji v vrsti bizarnih incidentov se je odvil na turneji pevke Pink. Med poskočno skladbo je v pevko priletela vrečka človeškega pepela. "A je to tvoja mama," je nekoliko šokirana pevka vprašala 'pošiljateljico' in priznala, da ne ve, kaj naj s pepelom naredi.