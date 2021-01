Leticia Calderon zbolela za covidom-19

"Leta nisem začela, kot bi si želela. Kljub vsem preventivnim ukrepom je ta bolezen prizadela več članov moje družine, vključno z menoj, zato vas prosim, da molite za nas. Hvala," je bila kratka in jedrnata 52-letna mehiška zvezdnica, ki ni razkrila podrobnosti prebolevanja bolezni, niti ali sta se okužila tudi njena sinova Luciano in Carlo .

Priljubljena mehiška igralka Leticia Calderon se je oglasila na Twitterju in sporočila, da je zbolela za covidom-19.

Ne dvomimo, da njeni oboževalci ne bi uslišali njene prošnje, saj ima Lety že od začetka svoje kariere odlično komunikacijo s svojimi zvestimi oboževalci. Odkar je začela uporabljati družbena omrežja, pa je še v tesnejšem kontaktu z njimi.

Na srečo je vse projekte uspela izpeljati do konca, še preden bi ji to preprečila bolezen. Konec novembra je končala s snemanjem telenovele Imperio de Mentiras, v kateri v glavnih vlogah blestita Angelique Boyerin Andrés Palacios.

Leticia je ob zaključku snemanj dejala, da se bo umaknila s televizijskih zaslonov in se bo spet bolj posvetila družinskemu življenju.